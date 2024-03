Nakon oblaka i kiše doista stiže sunce? Moglo bi biti svega, ali oko jednoga se barem ne treba brinuti

Pravo proljeće, doduše primjerenije travnju, nego ožujku, no što je tu je, barem nije hladno, tako bi se moglo sažeti vrijeme u danima pred nama.



Iza fronte, u nedjelju će još malo tlak porasti, atmosfera će biti stabilnija, no ne i posve stabilna pa će biti moguće još malo kiše ili pljusak, no vrlo rijetko. Ujutro na istoku, a poslijepodne u gorju i na jugu zemlje. Oblaci će se razilaziti pa će nakon dobrim dijelom namrgođene i oblačne subote u nedjelju uglavnom biti i dosta sunca.

Jutro će biti djelomice sunčano u većini krajeva, ponegdje i pretežno sunčano. U središnjoj i gorskoj Hrvatskoj te u Istri, i to ponajprije u njezinoj unutrašnjosti te uz zapadnu obalu može biti magle. Prema istoku zemlje ipak nešto promjenjivije u početku, tu je moguće i još malo kiše lokalno.



Vjetar uglavnom slab. U Slavoniji, Baranji i Dalmaciji povremeno umjeren sjeverozapadni. Jutarnja temperatura u unutrašnjosti će biti od 5 do 9, u gorju niža, između 1 i 4, dok će na Jadranu biti većinom od 7 do 12 stupnjeva.



Djelomice sunčano i uglavnom suho u središnjoj Hrvatskoj zadržat će se i poslijepodne. Bez vjetra i razmjerno toplo uz temperaturu od 16 do 19 stupnjeva.



U Slavoniji i Baranji poslijepodne će biti također barem djelomice sunčano. Puhat će povremeno umjeren sjeverozapadnjak, a temperatura će najčešće biti oko 16, 17 stupnjeva.



I na sjevernom Jadranu i u gorskoj Hrvatskoj većinom djelomice sunčano. Uz promjenjivu naoblaku, u gorju poslijepodne tek lokalno može pasti malo kiše. Najviša dnevna temperatura, u gorskoj Hrvatskoj od 14 do 17, a na sjevernom Jadranu od 16 do 19 stupnjeva.



I u Dalmaciji će u nedjelju biti djelomice sunčano, sredinom dana i pretežno vedro, ali neće biti posve stabilno pa je na krajnjem jugu poslijepodne uz lokalno jači razvoj oblaka moguć i poneki pljusak i grmljavina. Na moru će puhati povremeno umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar, dok će temperatura biti između 17 i 20 stupnjeva.

Početkom tjedna bit će ponovno promjenjivije, malo kiše na kopnu bit će moguće i u ponedjeljak i u utorak, možda i zagrmi, premda će se od utorka poslijepodne i razvedravati. U srijedu će prevladavati sunčano, a vedrina će donijeti i hladnije jutro pa je na mjestima sredinom tjedna moguć i slab mraz.



U prvoj polovici tjedna ukupno malo manje toplo nego za vikend, najsvježije u utorak uz sjeveroistočnjak. No bez brige, prema kraju tjedna ponovno će zatopljeti.



I na Jadranu će prvo biti promjenjivo oblačno, povremeno s kišom ili lokalnim pljuskovima, i to osobito s ponedjeljka na utorak kad će biti praćeni grmljavinom. Tijekom utorka sve manje oblaka i sve više sunca, te će poslijepodne i u srijedu prevladavati sunčano. Zapuhat će jugo i jugozapadnjak, a u utorak okreće na buru, ponegdje jaku. Temperatura se na moru neće baš previše mijenjati sljedećih dana.

Druga polovica tjedna nije još sasvim sigurna kad je riječ o vremenu. Dosta je velik izbor scenarija kako se sve može odviti.



Zasad izgleda da će najviše sunčana vremena biti upravo sredinom tjedna, malo promjenjivije pred vikend, ali zato prilično toplo. Vidjet ćemo još nosi li nam iduća nedjelja jaču kišu ili ne, nije još posve jasno, ali postoje signali, no ima još vremena do tada.

