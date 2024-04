Pripremite kišobrane jer nam stiže nevrijeme: Meteorolog otkrio gdje će kiša i grmljavina najprije stići

Jutro će na Praznik rada većinom biti sunčano, osobito u unutrašnjosti. Nešto promjenjivije bit će na Jadranu, no kiše ne bi trebalo biti barem do sredine dana. Zapuhat će slab do umjeren jugoistočni vjetar, a na Jadranu umjereno i jako jugo. Jutarnja temperatura na kopnu će iznositi od 8 do 13, a na moru između 14 i 18 stupnjeva.

Drugi dio dana će i u središnjoj Hrvatskoj biti promjenjivije, uz mogućnost za pljuskove i grmljavinu koja će rasti prema kraju dana. Puhat će slab do umjeren vjetar, uz nestabilnosti prolazno i pojačan. Temperatura će se kretati oko 23-24 stupnja.

U Slavoniji i Baranji će od sredine dana vrijeme također nestabilnije. Ondje će, uz gorsku Hrvatsku, najranije doći do promjene. Poslijepodne se očekuju pljuskovi, a puhat će slab do umjeren jugoistočni vjetar uz temperatura oko 25 stupnjeva.

U gorsku Hrvatsku će već sredinom dana i u rano poslijepodne stići pljuskovi i grmljavina, a na sjevernom Jadranu isto će se dogoditi nešto kasnije. Puhat će umjereno i jako jugo, dok će temperatura u gorju iznositi 20-ak, a na moru od 22 do 25 stupnjeva.

U Dalmaciji će vrijeme poslijepodne također biti promjenjivo i nestabilno. Kiše će biti mjestimice, prvo rijetko od sredine dana, a poslijepodne i osobito navečer stići će pljuskovi praćeni grmljavinom koji će lokalno biti izraženiji. Puhat će umjereno i jako jugo uz temperaturu od 23 do 25 stupnjeva.

Promjenjivo i nestabilno vrijeme u unutrašnjosti će se zadržati i sljedećih nekoliko dana. Mjestimice će biti kiše, lokalno i pljuskova s grmljavinom, moguće izraženijih, osobito tijekom poslijepodnevnih sati. Bit će manje toplo, iako ne i hladno. Puhat će slab do umjeren jugozapadnjak, od petka u okretanju na sjeverac. Iako generalno neće biti jak, vjetar prolazno može biti pojačan.

I na Jadranu će idućih dana vrijeme biti promjenjivo, nestabilno i manje toplo. Bit će mjestimične kiše, ali i pljuskova s grmljavinom koji će češći biti u poslijepodnevnim satima. Puhat će umjereno i jako jugo i jugozapadnjak, a od petka zapadnjak i sjeverozapadnjak.

