Snažan potres s epicentrom kod Slunja zatresao Hrvatsku i BiH: "Jako je grunulo i dobro zatreslo"

Seizmografi Seizmološke službe zabilježili su u srijedu ujutro u 5 sati i 38 minuta prilično jak potres s epicentrom oko 15 km južno od Slunja.

Magnituda potresa iznosila je 4.3 prema Richteru, a intenzitet u epicentru procijenjen je na V-VI stupnjeva EMS ljestvice.

Potres se osjetio u Zagrebu, a Europski mediteranski seizmološki centar objavio je da se potres osjetio i u Bosni i Hercegovini te Italiji.

⚠Preliminary info: M4.9 #earthquake (#zemljotres) about 20 km NW of #Bihać (Bosnia & Herzegovina) 2 min ago (local time 05:38:46). Updates at:

📱https://t.co/IbUfG7TFOL

🌐https://t.co/AXvOM7I4Th

🖥https://t.co/wPtMW5ND1t pic.twitter.com/tOgB0baxs2