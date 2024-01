Organizator zabranjenog koncerta u Puli traži odštetu: "Gradonačelnik bi to trebao platiti iz vlastitog džepa"

"Duško Kuliš i gosti", ime je to koncerta koji se nikada nije održao u Puli, razlog tomu je gradonačelnikova zabrana. Stoga ga je organizator koncerta odlučio tužiti i u konačnici dobio presudu.

"Organizator će tražiti odštetu. Razgovarala sam s odvjetnikom organizatora i on je najavio da će krenuti u novi spor u kojem će tražiti odštetu. Kazao je u grubo da se radi oko 30.000 eura, kako su oni na prvu izračunali. Odštetu će platiti gradska tvrtka koja je u ovome sporu. Oporba je cijelo vrijeme burno reagirala na ovaj spor oko cajki, a burno su reagirali i u utorak", izvijestila je Dollar.

"Odgovornost je, i to je potpuno jasno za zabranu koncerta narodne muzike koji je već bio dogovoren, isključivo na gradonačelniku. Premda je na samom suđenju pokušao odbaciti odgovornost na direktora gradske tvrtke u čijoj je ingerenciji prostor u kojem se koncert trebao organizirati. Dakle, nema nikakve sumnje, jedina odgovornost je na gradonačelniku Filipu Zoričiću i on bi trebao snositi sve posljedice", istaknula je Dušica Radojčić iz stranke Možemo.

"Mi držimo da bi zbog te samovolje i nesposobnosti ovako veliko odštetu organizatoru koncerta trebao platiti gradonačelnik iz vlastitog džepa. On je i u prošlosti donio niz kontroverznih i loših odluka i došlo je konačno vrijeme da počne preuzimati odgovornost za sve te loše odluke, počevši od plaćanja odštete", poručila je Radojčić.

"Ta tvrtka već je u financijskim poteškoćama, naime ona održava sportsku infrastrukturu grada i grad konstantno treba financirati tu tvrtku. Jasno je da će dio korisnika javnih potreba ostati bez djela sredstava i zato mislim da se to jednostavno ne smije dogoditi. To je greška gradonačelnika i on ju mora platiti", napomenula je.

"To je sasvim jasno da takve besmislene zabrane ne mogu proći. Najprije smo imali zabranu prodaje pića na kioscima pa zabranu toplesa, zabranu konzumacije alkoholnih pića na plažama. To je civilizacijski korak unazad. Ova zabrana koncerata koji se nisu dopali gradonačelniku je zapravo vrlo opasna. Radi se o svojevrsnoj cenzuri, sloboda izražavanja bi trebala biti sloboda koju nitko ne bi mogao ograničavati zbog vlastite samovolje", rekla je Radojčić.

Branitelji ne bi Zdravka Ćolića na dočeku na Stradunu, Pula ne bi narodnjake, ni Domovinski pokret ne bi narodnjake, Srbi ne bi na vaterpolskoj utakmici u Dubrovniku čuli Thompsonovu pjesmu Lijepa li si. Dio Sarajeva ne bi koncert Tonija Cetinskog na godišnjici olimpijade.

