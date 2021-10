Zbog Vladine uredbe o ograničenju cijena goriva i iz Tifona su najavili da će svoja premium Class Plus goriva prodavati do isteka zaliha, kao što je to već ranije objavila Ina.

Uredba Vlade RH o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata stupila je na snagu u subotu, a u nedjelju se oglasio Tifon i obavijestio kupce ''da će opskrba gorivima EVO Eurosuper 95, EVO Eurodiesel i Eurodiesel plavi biti kontinuirana i neometana, dok će se Tifonova premium goriva, EVO Eurosuper 100+ Premium i EVO Eurodiesel Premium, prodavati do isteka postojećih zaliha''.

''Podsjećamo, sva naša EVO goriva sadrže aditive, no u premium gorivima njih ima više. Upravo na taj segment goriva odredbe propisane Uredbom imaju značajan negativan efekt, čime direktno nepovoljno utječu i na cjelokupno poslovanje što za posljedicu ima privremenu obustavu opskrbe naših prodajnih mjesta premium gorivima'', poručili su iz Tifona i dodali da se nadaju skorom stabiliziranju situacije.



"Prisiljeni smo prilagoditi poslovanje", poručila je još prije dva dana Ina najavivši prva promjene nakon donošenja Vladine uredbe.

"Nastavno na Uredbu Vlade Republike Hrvatske o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata, obavještavamo kupce da će INA prodavati svoja premium Class Plus goriva (Eurodiesel Class Plus, Eurosuper 95 Class Plus, Eurosuper 100 Class Plus) do isteka zaliha", objasnili su iz Ine.

"Naime, zbog odredbi propisanih Uredbom koje uzrokuju značajan negativan utjecaj na poslovanje kompanije, posebno u odnosu na premium goriva, INA neće biti u mogućnosti kontinuirano opskrbljivati maloprodajna mjesta premium gorivima. Napominjemo kako je opskrba tržišta Ininim standardnim gorivima sigurna (Eurosuper 95, Eurodiesel, Eurodiesel plavi). U međuvremenu, INA nastavlja ispitivati daljnje posljedice na poslovanje i tržište koje Uredba Vlade nosi sa sobom", poručili su iz Ine.