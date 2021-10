Predsjednik Vlade Andrej Plenković komentirao je cijene goriva čiji je rast Vlada ograničila na mjesec dana u izjavi medijima nakon sudjelovanja na konferenciji "2. Dani poljoprivrede, ribarstva i šumarstva" u hotelu Sheraton Zagreb.

Predsjednik Vlade Andrej Plenković i ministrica poljoprivrede Marija Vučković sudjeluju na konferenciji "2. Dani poljoprivrede, ribarstva i šumarstva" u hotelu Sheraton Zagreb te su tom prigodom uručili odluke i ugovore iz mjera Programa ruralnog razvoja i Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo, a obišli su i izložbene stolove s poljoprivredno-prehrambenim proizvodima.

Nakon što je Vlada intervenirala u cijene goriva, postavilo se i pitanje mogućnosti da Vlada intervenira i kada je riječ o cijenama nekih namirnica, na što je ministrica poljoprivrede kazala da je nakana je jačati tržišno usmjerenje hrvatske ekonomije, a kada je potrebno Vlada reagira.

Mi smo istaknuli i koliko želimo ojačati prehrambenu sigurnost Hrvatske, no to se ne može napraviti čarobnim štapićem, to je dug strukturni put i potrebno je otvarati i teške teme, dobivati podršku nakon otvorenih jasnih komunikacija za promjene, naglasila je Vučković.



Plenković je zahvalio svima koji sudjeluju na konferenciji te je istaknuo da je poljoprivreda jako važna: ''To je strateška grana, činimo sve da pomognemo poljoprivrednicima''.



Odgovarajući na pitanja novinara osvrnuo se na cijene goriva i Vladinu reakciju: ''Mi smo cijene goriva stavili u fokus, tržište u potpunosti određuje cijenu tržišta. Mi smo sada djelovali s aspekta Vlade, a mi jesmo za tržište. Nećemo dopustiti da dođe do pada standarda naših građana kada smo osigurali uvjete za oporavak, zatekli smo druge koliko smo brzo djelovali''.



''Ako se stvari ne budu smirivale, imamo alate za ići dalje'', kazao je, ali u detalje nije želio ići jer je, smatra, prerano.



Uz njih su i potpredsjednik Vlade i ministar financija Zdravko Marić, potpredsjednik Vlade Boris Milošević, ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman te ministrica turizma i sporta Nikolina Brnjac.