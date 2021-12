Kad je zima, treba biti hladno, a tako je i bilo ovih dana. No, dolazi promjena. U utorak će bura slabjeti, na sjevernom Jadranu okrenut će na jugo pa će se postupno i oblačiti, više prema kraju dana. U drugoj polovici tjedna, uz južinu posvuda će biti osjetno toplije, a bit će i kiše, češće na Jadranu i u predjelima uz Jadran. Više doznajte u prognozi meteorologa Darija Brzoje.

Zasad, još uvijek, u polju visokog tlaka, pod utjecajem anticiklone, bit ćemo bez oborina, i bez previše naoblake: odnosno dovoljno sunca nad našim krajevima bit će još i u utorak.

U većini krajeva jutro će biti pretežno sunčano, malo više oblaka bit će jedino zapadnije: u početku Gorski kotar, Istra. Na kopnu će mjestimice biti magle. U istočnim krajevima još će puhati sjeverozapadnjak, dok će na Jadranu bura slabjeti, a na sjevernom dijelu već postupno i okretati na jugo, no isto tako u početku slabo. Jutarnja temperatura, u unutrašnjosti od -8 do -3, vrlo hladno, a hladnije će biti i na Jadranu, od jedan do šest stupnjeva.

Prema kraju dana i u središnjoj Hrvatskoj bit će promjenjivije, izmjena sunca i oblaka, bez značajnijeg vjetra i hladnije nego danas. Temperatura će biti maksimalno tri ili četiri stupnja.

U Slavoniji i Baranji veći dio dana prevladavat će sunčano: postupan porast naoblake tek kasnije stiže sa zapada. Puhat će povremeno umjeren sjeverozapadnjak, a temperatura će biti tek dva ili tri stupnja.

Oblačnije tijekom dana bit će na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru, dok će u Lici još uvijek biti poprilično sunca. Uglavnom u noći na srijedu na moru koja kap kiše. Puhat će slabo do umjereno jugo. Hladnije nego do sad, na moru od sedam do 10, a u gorju svega dva stupnja.

U Dalmaciji će i u utorak uglavnom prevladavati sunčano. Puhat će umjerena i jaka bura, a navečer prema otvorenom moru okrenut će na jugo. Temperatura će biti većinom između sedam i 10 stupnjeva.



Od sredine tjedna bit će promjenjivije, a pred vikend, za Badnjak i osjetno toplije. Božić i Štefanje vrlo vjerojatno nose i malo kiše u kopnene krajeve, dok će u četvrtak i petak povremenih oborina biti uglavnom u gorju. U svakom slučaju božićni vikend obilježit će južina, a dosta toplo, čak neobično toplo bit će i početkom slijedećeg tjedna.

Na Jadranu, u srijedu će biti više sunca na jugu nego na sjeveru. Od četvrtka duž obale bit će umjereno do pretežno oblačno, promjenjivo, povremeno s kišom, češće na sjevernom i srednjem dijelu. Više će je biti posvuda svakako za vikend. Puhat će istočnjak i jugo, od četvrtka jugozapadnjak u jačanju pa će u petak vjetar biti jak i vrlo jak. Uz južinu će, nakon nekoliko hladnijih dana, na Badnjak i na moru ponovno zatopliti.

