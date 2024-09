Provjerite koristite li ih: Najveći domaći farmaceut objavio nestašicu čak četiriju lijekova

Najveća domaća farmaceutska kompanija, riječki Jadranski galenski laboratorij, HALMED-u je prijavila nestašicu čak četiriju svojih lijekova. Informacija je objavljena u srijedu, no u objavi se ne precizira do kada predmetnih lijekova neće biti. Do povratka lijekova u ljekarne pacijenti koji ih koriste trebali bi se o terapiji konzultirati sa svojim liječnicima.

Riječ je o lijekovima za mokraćni mjehur, visok krvni tlak te dva lijeka za liječenje psihičkih poremećaja.

Radi se o lijeku Spazur 10 mg, filmom obložene tablete djelatne tvari solifenacinsukcinat. Primjenjuje se za smanjenje aktivnosti prekomjerno aktivnog mokraćnog mjehura, smanjuju učestalost mokrenja i povećavaju količinu mokraće koju može zadržati mokraćni mjehur.

Nestalo je i lijeka Amicor H 20 mg/12,5 mg tablete; 20 tableta u blisteru, djelatna tvar lizinopril dihidrat hidroklorotiazid. Koristi za liječenje visokog krvnog tlaka (hipertenzije) u odraslih.

Nema ni lijeka Escital 10 mg, raspadljiva tableta za usta djelatne tvari escitalopramoksalat. Koristi se za liječenje depresije i anksioznosti te opsesivno-kompulzivnog poremećaja.

Do daljnjeg nema ni lijeka Quelapin 25 mg, filmom obložene tablete djelatne tvari kvetiapinfumarat. Riječ je o antipsihotiku koji liječi bipolarni poremećaj, shizofreniju, ublažava tugu, osjećaj krivnje, potištenost ili nesanicu.

