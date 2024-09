Milanović usporedio Plenkovića s bivšim premijerom: "To je najnapuhaniji i najbahatiji čovjek, Sanader je bečka škola prema ovom njemu"

Predsjednik Zoran Milanović gost je Dnevnika Nove TV. U razgovoru s reporterom Hrvojem Krešićem komentirao je svoj odnos s premijerom Andrejom Plenkovićem.

"Već sam 17, 18 godina u vrhu politike. Daleko najveći dio tog svojeg političkog puta vodio sam tako da sam sa svojim suparnicima, pa i neprijateljima, razgovarao pristojno. Oštro, jasno, britko, ali pristojno", rekao je predsjednik.

"Dolaskom Plenkovića, odnosno njegovim dovlačenjem iz Bruxellesa, u Hrvatskoj se politici javlja jedan novi diskurs – normalno je sugovorniku reći „lažeš“. Ne sjećam se da je Hebrangu itko ikada rekao da laže", dodao je.

Potom je odgovorio na pitanje reportera Hrvoja Krešića o tome da na sebi nosi etiketu da je najodgovorniji za srozavanje javnog diskursa te da je i sam svojim političkim suparnicima govorio da lažu.

"Sve se promijenilo dolaskom Plenkovića. On je taj koji je zaprljao komunikaciju, to je najnapuhaniji, najbahatiji čovjek kojeg je hrvatska politika ikad vidjela. Ja sam imao probleme sa Sanaderom zato što mi se nije svidjelo kako komunicira međutim on je bečka škola prema ovom čovjeku. To je u potpunosti neusporedivo", rekao je Milanović.

Zatim je odgovorio na pitanje zašto nastavlja primjerom aktualnog premijera.

"Zato što sam ovdje u određenom smislu sam – nemam iza ili oko sebe veliku političku stranku. Moram puno direktnije razgovarati i komunicirati", rekao je i dodao kako je primijetio da jednom dijelu ljudi upravo to kod njega smeta.

"Ne Dodig, Orban, nego to, ali isto tako to mnogim ljudima odgovara. I moj je zadatak da nađem neku ravnotežu u sukobu s nasilnicima i manipulatorima koji žele ovladati cijelom Hrvatskom i koji žele, osim vlasti koju su uzurpirali, potpuno preuzeti vojsku, tzv. obavještajne službe i agencije, i to je to. I onda možemo ugasiti svjetlo kao i u Vučićevoj Srbiji", rekao je Milanović.

