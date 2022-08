Prošlog mjeseca otvoren je Pelješki most pa je reporterka Dnevnika Nove TV Viktorija Bednjanec odlučila istražiti kako izgledaju veliki svjetski mostovi koji poput Pelješkog, predstavljaju dio povijesti mjesta koja povezuju.

Dugoočekivani Pelješki most upisao se na svjetski popis impozantnih projekata. S najdužim mostom u Europi, Vasco de Gama u Portugalu, ima jednu zajedničku stvar.

"Sredstva je dala Europska unija, ali onda su Francuzi gradili, a Englezi su nadzirali. Dakle, Portugalcima je ostavljeno samo da grade dijelove mosta koji su nad kopnom", rekao je Zlatko Šavor s Građevinskog fakultet u Zagrebu.

Jedan od najpoznatijih mostova, Golden Gate u San Franciscu, potpuno je izgrađen privatnim kapitalom. Specifičan je zbog svoje pozicije i boje.

"On je sigurno estetski vrlo uspjela građevina, ali ne mogu reći da je nešto specijalno", Šavor.

S druge strane, Šavor tvrdi da je Brooklyn Bridge, most koji se nalazi u New Yorku, revoluciju.

"S tim granitnim pilonima i tom konstrukcijom koja nema samo kablove, kao što imaju viseći mostovi. Umjesto toga imaju kose zatege koji idu od pilona što je intuitivno projektant shvatio da mu to koristi za aerodinamičnu stabilnost mosta", rekao je.

Istodobno kad i Eiffelov toranj, u Parizu se gradio Most Aleksandra III.. Krase ga zlatne skulpture i svjetiljke zbog kojih je postao jedan od simbola grada.

"To je most koji je možda jedan od najvitkijih lukova. Nijedan most u Parizu ne narušava vizuru Pariza, svugdje je konstrukcija ispod kolnika", rekao je Šavor.

I tako su postali turistička atrakcija, kao što je londonski pješački most Millennium, kao i onaj još poznatiji, Tower Bridge.

"Ne mogu ništa drugo reći nego da je ikona Londona", rekao je Šavor.

Švicarska se može pohvaliti najstarijim drvenim natkrivenim mostom u Europi – mostom Kapela – a Škotska najduljim željezničkim konzolnim mostom imena Forth Bridge. Istovremeno je jedan od najneobičnijih dizajna pripao – Singapuru. Zavojiti pješački most Helix noću svijetli, a svaka boja predstavlja različite DNK niti.

