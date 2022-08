Splitski HGSS spasio je dvoje malolejtnika koji su na SUP-u krenuli iz Postira, ali ih je uhvatilo nevrijeme.

Šire splitsko područje pa i otok Brač popodne je zahvatila nevera. Na Braču je dvoje maloljetnika krenulo SUP daskom iz Postira dok je bilo lijepo vrijeme, ali ih je zahvatilo nevrijeme. O svom odlasku nisu nikog obavijestili.

"Lučka kapetanija Split obavijestila je da se kod uvale Splitska nalaze dvije osobe koje nevera nosi prema stjenovitoj obali. Dva člana Stanice Split i dvoje članova ispostave Brač odmah su krenuli prema navedenoj lokaciji, a na mjestu su zatekli dvoje mladih koje su vjetar i valovi izbacili na obalu", javili su iz splitskog HGSS-a.

Dodali su da su oboje srećom bili neozlijeđeni, tek s lakšim ogrebotinama, prestrašeni i promrzli. Utopljeni su i otpraćeni do smještaja.



''Oni su završili na predjelu između uvale Splitska i uvale Postira na stjenama i mi smo ih tamo locirali, pokupili i utoplili. Bili su smrznuti i vidno uznemireni, prevezli do apartmana do smještaja'', kazao je za Dnevnik Nove TV David Pivalica iz HGSS-a.



''Mi stalno upozoravamo na isto jer sve je češća učestalost našeg angažmana na moru i stavljamo se na raspolaganje našim službama koje vode spašavanje i traganje na moru, a isto tako pošto smo često tu upozoravamo stalno sve da prije isplovljavanja s razno raznim rekvizitima plovilima i svim ostalim što se kreće po moru bar pogledaju vremensku prognozu jer oni to nikako ne rade i to je primjer i danas - ljudi su isplovili po lijepom vremenu, a zateklo ih je vrlo ružno'', upozorio je Pivalica.