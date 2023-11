Milanović zbog navijača u Grčkoj bocnuo Plenkovića: "Ako ima toliki utjecaj u Bruxellesu, onda neka sredi nekaj, ne?"

Predsjednik Zoran Milanović sudjelovao na obilježavanju dana grada u Dugom Selu, a ondje je i stao pred kamere medija te je komentirao prosvjed roditelja navijača Dinama koji se još uvijek nalaze u grčkom pritvoru.

"Ti ljudi su trebali biti ili osuđeni ili pušteni. Institut pritvora nije ničija prćija, nego vrlo ozbiljan institut kojim se čovjeku oduzima sloboda. To sve u Grčkoj je moglo i trebalo biti gotovo za dva tjedna", rekao je predsjednik.

Također je odgovorio na pitanje o tome je li se premijer Andrej Plenković trebao sastati s roditeljima uhićenih navijača.

"Trebao bi ih primiti, to je minimum koji može napraviti. S obzirom da ima tako velik utjecaj u Bruxellesu, onda bi mogao i srediti nekaj, ne? Bilo bi interesantno znati što znači velik utjecaj u Bruxellesu. Je li to legalan utjecaj? Ako je ilegalan, onda je to privatan utjecaj. Ako ga ima, onda neka pomogne ljudima, na primjer Hrvatima u BiH", istaknuo je.

Milanović je također komentirao incident s trovanjem pićem.

"Ne mogu reći više od onoga što sam već rekao, ali bih sugerirao svima da, ako vam u kafiću donose piće, neka ga otvore pred vama. Tu su malo i službe zakasnile. Trebalo je reagirati možda dan ili dva ranije pa odagnati strahove i slutnje", napomenuo je.

Osvrčući se na aferu na Geodetskom fakultetu, Milanović je ustvrdio da je ministrica Nina Obuljen Koržinek olako dala javni novac, ali da to ne znači da je sudjelovala u kriminalu.

"Da je dala puno manje novca, i dalje bi to bilo suspektno. Uvijek se postavlja pitanje tko je imao koristi i to može ići do vrha političke skale. Zašto bi netko dao toliki novac da se netko igra kao u pješčaniku? To uvijek treba biti strogo nadzirano, a to je ovdje propušteno. Odakle ti ideja da pljusneš nekom par milijuna eura na stol? Kada to napraviš, moraš ljude vezati lancima i kontrolirati ih", zaključio je.