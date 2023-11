Kako je omiljeni profesor tjelesnog i najmlađi gradonačelnik postao onaj koji stvara podjele? "Nekad se pitam postoje li dva Ivana Penave"

Vukovarski gradonačelnik Ivan Penava donio je odluku da će ove godine Kolonu sjećanja prevoditi pripadnici HOS-a jer, kako kaže, Vukovar neće biti mjesto na kojem će se omalovažavati uloga bilo koje hrvatske postrojbe koja je branila Vukovar.

A onima koji imaju problem s postrojbama HOS-a i njihovim pozdravom "Za dom spremni" Penava poručuje da u Vukovar - ne dolaze.

Optužbe pljušte sa svih strana - da je Penava umislio da je on Vukovar te da koristi vukovarsku žrtvu da sebi i svojoj stranci osigura političke poene.

Kako je netko tko je u politiku ušao kao najmlađi gradonačelnik Vukovara, omiljeni profesor te osoba za koju se vjerovalo da će smiriti narušene odnose između Hrvata i Srba u Vukovaru, postao onaj koji dijeli?

"Postoji kopanje po ranama koje služi svrsi. To je ono da raskrinkamo traumu, da je ogolimo i da je se riješimo, da je oslobodimo. Mi ovdje neprestano svjedočimo tom kopanju po ranama koje pusti krv, ali mi tu ništa ne radimo. Dapače pogoršavamo", riječi su književnice Ivane Šojat koja se sa svojih dvadeset godina pridružila postrojbama HOS-a kako bi otišla braniti svoj rodni Osijek. Za razliku od puno svojih prijatelja, ona je preživjela.

"Studeni mi je baš težak mjesec"

"Meni je užasno teško od svakog Dušnog dana pa do pada Vukovara, baš mi je studeni težak mjesec. Ali da ta tuga može postati povod mržnji, diobi, dijeljenju na naše i vaše? Meni se od toga povraća, meni je dosta toga", poručuje.

Prije smo znali imati dvije kolone. Sada imamo rat oko dva plakata.

"Nekome upada u oko slovo u, taj definitivno ima kompleks sam sa sobom", kaže Penava.

Upućeni se slažu - plakat nimalo slučajno nije strukturiran na način na koji jest, namjera mu je da bude kontroverzan i da diže prašinu. Iako su u Vukovaru na skupljanje političkih poena početkom studenog - navikli.

Optužbe pršte sa svih strana; jedna od njih je da si je Penava umislio da je on Vukovar, ali i da koristi vukovarsku žrtvu da sebi i svojoj stranci osigura političke poene.

"Smiješna mi je ta priča, nakon 30 godina vrlo često pitanje jel koristite Vukovar, jel se on koristi u političkom kontekstu. Je, koristi se, koristim ga i ja vrlo često. Međutim sve ove poteze oko kolone danas, to je čista emocija, čisti svjetonadzor, ništa drugo osim toga, ali hvala Bogu da 30 godina nakon Domovinskog rata neke stvari imamo pravo reći", poručuje gradonačelnik.

Prepisani igrokaz

Cijeli ovaj igrokaz, Ivan Penava kao da je prepisao od HDZ-a, stranke koju je napustio prije tri godine. 2013. su u Vukovaru bile dvije kolone - jedna ona Stožera za obranu hrvatskog Vukovara, druga ona u kojoj se nalazio državni vrh - izviždani premijer Milanović i predsjednik Josipović.

"Svemir ima dosta ironičan smisao za humor i da se neke stvari vrate, Andrej Plenković sigurno ne bi nikad našao to kao način da se razdvaja, da se staje, da se rade dvije kolone, ali Andrej Plenković je bio u šatoru i nije baš nešto silno drvljem i kamenjem napadao ljude koji su u tom trenutku vodili HDZ zbog te konkretne stvari", smatra novinar Nove TV Hrvoje Krešić koji je s Penavom proveo i o njemu snimio podužu reportažu. Kao i većina naših sugovornika smatra kako je riječ o ugodnom i susretljivom čovjeku.

Retoriku je brzo promijenio

Biljana Gaća u isto je vrijeme kada i Penava postala gradska vijećnica. Tada je, kaže, još uvijek bio otvorena osoba koja nije pravila razliku među ljudima, spreman da napravi nešto dobro za svoj grad.

"Nakon što je on postao gradonačelnik i tada je već počeo malo mijenjati retoriku, ali ne toliko kao što je to danas i to se zaista osjeti i ja se ponekad pitam da li postoje dva Ivana Penave. Da li postoji onaj Ivan Penava kojeg ja poznajem kao simpatičnog profesora, sportaša i ovog koji je zaista otišao, ja bih se usudila reći, u ekstremnu desnicu", kaže Gaća.

Svoju je političku karijeru započeo 2010. u HDZ-u, a prije tri godine je prešao u Domovinski pokret kojem je danas na čelu. Iako je danas jedan od najžešćih kritičara svoje nekadašnje stranke, ali i premijera Andreja Plenkovića, Hrvoje Krešić smatra kako koalicija između HDZ-a i Domovinskog pokreta uopće nije nemoguća. Štoviše, kaže, viđali smo i luđe stvari.

"Da je netko ljudima koji su zaokruživali HNS na izborima 2013. , odnosno 2014. godine govorio mislite li da oni mogu ići u vladu sa hdzom, vjerojatno bi vam birač hns-a koji u tom trenutku zaokružuje i Ivana Vrdoljaka i Vesnu Pusić rekao jesi ti normalan, nema šanse, ne bih nikada dao glas, ali to se dogodilo", kaže Krešić.

Problema gomila, a glavna tema uvijek ista

Ove godine Slavoniju, čini se, nisu zaboravile jedino nevolje. Epidemija svinjske kuge, nezapamćeno nevrijeme te veliki požar u tvornici plastike, čiji se razmjeri štete za stanovnike, ali i poljoprivredne kulture još uvijek ne znaju. Iseljeni ljudi i pusta slavonska sela, nejasna perspektiva ovog dijela zemlje, a najvažnija tema i dalje je - rat.

Završit ćemo riječima naše sugovornice Ivane Šojat; Rat je trauma, rat nije nikakva slava, nikakva pobjeda. U ratu pobjeđuju doista samo oni koji ga nisu preživjeli jer mi svi drugi izađemo trajno oštećeni i poremećeni.

Godine prolaze, ljudi odlaze. A mi i dalje raspravljamo o tome tko voli, a tko ne voli vlastitu državu!

