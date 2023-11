Psiha čini čuda: "Dio ljudi će svu pažnju početi okretati prema usnoj šupljini, grlu..."

Sve ih boli, pecka i žari kad popiju gazirano piće, ali kada dođu kod liječnika tegobe se pokažu netočnima.

"Već danima slušamo o potencijalno velikoj ugrozi za zdravlje, onda će kod jednog broja ljudi doći do toga da će oni svu pažnju početi okretati prema usnoj šupljini, grlu. Oni će zaista početi opažati to kod sebe, 'gle, zaista me peče'. U ustima ima neku aftu ili ranicu", kaže Nataša Jokić-Begić s Katedre za zdravstvenu i kliničku psihologiju.



I tu se javlja panika koja neke odvede do bolnica, a neke do google doktora. Najranjivija skupina su hipohondri.

"Algoritam je tako posložen da će vam doktor google uvijek, ali uvijek, staviti najgore moguće ishode", kaže Jokić-Begić.

U vinkovačku bolnicu javio se tako pacijent koji je prije pet dana pio gaziranu vodu. Od tada ima osjećaj grebanja u grlu i teže govori. Nakon obrade pokazalo se da mu nije ništa.

"U nekim drastičnim terminima možemo govoriti o histeričnim reakcijama, masovnim psihozama itd, ali to nije ovdje slučaj. Ovdje je slučaj o par desetaka ljudi koji smo sada incijalnim pregledima i obradama zaključili da nemaju težih oštećenja", rekao je Željko Krznarić, pročelnik zavoda za gastroenterologiju i hematologiju KBC-a Zagreb.



Poznat je slučaj masovne psihoze u Belgiji koja se dogodila prije 20-ak godina kada je izbila velika kriza zbog kontaminirane stočne hrane pa su ljudi morali jako paziti što jedu i piju.

"U novinama iz 1999. godine piše da su djeca u osnovnim školama počela prijavljiavati mučninu i grčeve nakon što su konzumirali gazirano piće. Kasnijim analizima pokazalo se da u tim bocama ništa nije bilo toksično. U novina piše da su djeca primljena u bolnicu i isti dan puštena kućama. Pokazalo se da je strah od zaražene hrane doveo do masovne histerije djece", izvijestila je reporterka Dnevnika Nove TV Matea Ćorić Brunović.

Stručnjaci kažu da često siptome preuzimamo od bliskih osoba.

"Poznato je iz raznih studija i života kada se pojavi bolest u krugu obitelji, to ljudi kopiraju pa i ostali članovi obitelji pokazuju neke smetnje", kaže Krznarić.



I Njemačka je imala svoj primjer psihoze zbog rijetkog poremaćaja.

"Slučaj u Njemačkoj nedavni, u kojem je puno pacijenata došlo s jednim kompleksnim problemom koji se zove Turettov sindrom, to su kompleksni tikovi", kazala je Jokić-Begić.



Na kraju se pokazalo da su svi umislili poremećaj koji nemaju samo zato što se on vrtio na društevnim mrežama.

Pročitajte više o Touretteovom sindromu (sindrom Gilles de la Tourette, sindrom psovanja) rijetkom poremećaju živčanog sustava koji počinje u djetinjstvu. To uključuje neobične ponavljajuće pokrete ili neželjene zvukove koji se ne mogu kontrolirati (tikovi). Primjerice, neprestano treptanje očima, slijeganje ramenima ili trzanje glavom. U nekim slučajevima, mogu biti izrečene uvredljive riječi i psovke.

