U odrastanju svih nas posebnu su ulogu imali učitelji. U srijedu je njihov svjetski dan. Najbolji su od Ministarstva dobili priznanja i nagradu od 10 tisuća kuna bruto.

Jedan od nagrađenih je i Marko Movre, profesor fizike u XV. gimnaziji u Zagrebu. O zadovoljstvu u sektoru, financijama i statusu u društvu s njim je razgovarala reporterka Dnevnika Nove TV Sanja Vištica.

Osvrnuvši se na zadovoljstvo kao radnik, Movre je rekao kako je zadovoljan u svojoj školi. "Rekao bih da je to možda iznimka jer mnogi drugi nisu. Sustav je dosta problematičan, ne bih mogao reći da sam sa cjelovitim sustavom zadovoljan", kazao je.

Komentiravši podatak da se čak 67 posto profesora ne osjeća financijski sigurno, Movre je istaknuo kako se u početku kao mladi profesor i početnik nije osjećao financijski sigurno.

"Sada kada sam postao mentor, nakon što smo se izborili za veće koeficijente, sada je to već jedna pristojna plaća s kojom bih mogao biti djelomično zadovoljan, ali ne mogu biti opušten", poručio je Movre u Dnevniku Nove TV.

Dodao je kako je, kada je počinjao, imao najprije nepuno radno vrijeme pa 4500 kuna što je zatim naraslo na 5500 kuna. "Onda smo se mi malo počeli buniti tako da se ja danas nadam da barem mladi nastavnici ulaze sa više od 6000", rekao je Movre dodavši da profesor-mentor ima plaću oko 8000 kuna, ovisno o stažu.

Odgovorio je i na pitanje što profesorima posebno smeta kada se radi o njihovom statusu u društvu. "Legendarnih tri mjeseca praznika. To mi je fantastično. Dođe tri sata na posao, pa ode doma. Evo, ja sam danas od jutra na poslu, došao sam direktno, nažalost. Dojam da mi ništa ne radimo, da smo uhljebi je nevjerojatno raširen. To je daleko daleko od istine jer se doslovno lomimo i onako popularno - krvarimo", požalio se Movre.

Osvrnuvši se na najave ministra obrazovanja Radovana Fuchsa da će stvar spašavati umirovljenici i izdašne stipendije, Movre je kazao kako privremeno možda umirovljenici mogu, ali je podsjetio kako su oni - u mirovini.

"Ipak je jaz generacijski nešto što oni koji predaju dobro poznaju. Mladima, osim stipendija, treba možda ponuditi stanove. Zašto bi itko otišao u profesore ako već u IT sektoru u startu može imati čak i duplu plaću. Prvo ih treba s tim dobiti. A onda ako ih zaposlimo, pa dajte nam mijenjajte normu. Preopterećeni smo. Ako želite STEM-ovce, ponudite im laborante, asistente. Treba opremu nositi po cijeloj školi. Moderna istraživačka nastava se ne može raditi iz zraka sa lijepim željama", kazao je profesort Movre u Dnevniku Nove TV.

Dodao je kako je teško da profesorska plaća može konkurirati IT sektoru. "Zahtjevi su sve veći, a oprema i standard škola na istoj razini. Treba zajedno to mijenjati nabolje", rekao je.

Osvrnuvši se na pitanje tromosti sustava, Movre je istaknuo kako je vjerojatno istinito da mladi učitelji brzo izgube bolju za nešto napraviti.

"Ja sam taman, valjda, na prekretnici. Još uvijek vučem, ali lagano mi je dosta. Ali to je nakon deset godina. Trebao bih raditi 25. Ne mogu vući ovim tempom 25 godina. Mi možemo neke jednostavno realizirati džaba, s entuzijazmom. To je poziv učiteljski. Od ljubavi se ne živi. To nam treba biti plaćen dodatan posao. Treba osigurati financije za ideje, za projekte. Danas je sve u EU projektima", istaknuo je Movre.

Pojasnio je i kako sam ima fantastičnog ravnatelja. "Svašta mi možemo zajedno, ali on je ograničen. Tu je ministarstvo odgovorno da nam da malo slobodnije ruke i da financira dodatan rad za dodatne poslove, dodatne projekte i u konačnici dodatan drive mladih koji mogu potegnuti još jer su nadobudni i željni rada, ali ne besplatno", ustvrdio je profesor Movre.

Na pitanje o tome je li on sam još uvijek željan rada, Movre je kazao: "Sljedeće pitanje, molim."

"Lagano posustajem. Radi se stalno. Nagrade ne dolaze bez rada, to je očito. Ali je sve teže. Pogotovo ako još imate obitelj. To trebate uskladiti, ali danas još nisam bio doma", zaključio je profesor Marko Movre u Dnevniku Nove TV.

