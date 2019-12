Kratit će se zimski i proljetni praznici, raditi i subotom, produživati školska godina. Škole odlučuju na koji način će nadoknaditi 15 ili 16 dana koliko su provele u štrajku. Nadoknada će možda najteže pasti maturantima.

I dok će u nekim gradovima nastava trajati možda i do 26. lipnja, u Zagrebu su sve škole dobile uputu da nastava završava 19. lipnja. Konačan kalendar svih škola Ministarstvo će imati u ponedjeljak.

Školski hodnici bili su prazni u prosjeku 16 dana, pa će zimski praznici biti čak tjedan dana kraći. "Malo mi je žao što su praznici skraćeni pa neću imati toliko odmora koliko smo trebali imati", kaže Matej.

"Skratit će se dio zimskih praznika, dio proljetnih praznika, dobili smo uputu da škola treba završiti do 19.6. znači dva dana se produžuje škola", kaže ravnatelj zagrebačke OŠ dr. Ivan Merz, Jurica Šperanda.

I tu uputu su dobile sve škole u Zagrebu. Skraćivat će se zimski praznici do 7. siječnja, proljetni praznici do 14. travnja, iskoristit će se 3 nenastavna dana kao primjerice dan škole. Uz to će se morati žrtvovati i tri subote. Nastava će trajati do 19. lipnja.

No, neće u cijeloj Hrvatskoj biti isto. Primjerice u Primorsko-goranskoj županiji, nastava će vjerojatno trajati duže nego u Zagrebu.

Tamo će se raditi 23. prosinca, skratit će se zimski do 7. siječnja i proljetni praznici do 14. travnja. Ostatak mogu nadoknaditi nenastavnim danima, eventualno subotama ili školsku godinu produljiti do čak 26. lipnja.

"Malo mi je žao što smo zakinuti, ali barem nećemo biti zakinuti za gradivo", kaže Nadia iz Viškova, učenica 7. razreda.

"Trebamo ponavljati za sve te ispite tako da puno je bolje da sad nadoknađujemo, jer 15 dana je jako puno", kaže Lovro iz Viškova, učenik 7. razreda. Učenici su spremni na sve, no neki roditelji nisu spremni otkazati skijanje.

"Meni osobno se nitko dosad nije požalio, ali smo roditeljima dali mogućnost ako je netko već uplatio, da ćemo im uz pismenu molbu to opravdati", otrkiva Josip Crnić iz OŠ Sveti Matej iz Viškova.

Ova nadoknada možda najteže pada maturantima. Pa tako u Slavonskom Brodu gdje ostali neće morati u školu subotom, maturanti će imati dvije radne subote. Oni će u školu tjedan dana dulje - do 29. svibnja.

"Realno, nikome nije drago što ćemo morati nadoknađivati nastavu, što ćemo imati samo 10 dana božićnih i 3 dana uskrsnih praznika", napominje maturantica Lara.

Esej iz hrvatskog bi mogli pisati i dok još traje nastava, primjerice već u svibnju. Ali ta odluka još nije donesena.

"Škola ima dovoljno prostora da možemo promijeniti smjenu i maturanti koji budu pisali državnu maturu, bit će potpuno neometani", uvjeren je Mato Čaklovac, iz Ekonomsko-birotehničke škole u Slavonskom Brodu.

O tome na koji način će nadoknađivati nastavu pitali smo i ostale županije. I većina već razrađuje plan, a imaju vremena još do ponedjeljka.

