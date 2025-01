Ministar Fuchs otkrio kada bismo mogli vidjeti zaštitare u školama i komentirao slučaj iz Pule

U nekim školama zaštitari, oko škola policija - tako je izgledao povratak djece u školske klupe nakon praznika. Zagrebački ravnatelji tako su tek jutros upoznali zaštitare koji su se pojavili u školama. A dok dio roditelja podržava njihov dolazak, dio ne smatra da je to dobro rješenje. Kako god bilo, novi protokol se provodi. Ipak ima stvari koje muče ravnatelje, prije svega nedostatak domara i spremačica koji, također, dežuraju na ulazima.

S obzirom na sva pitanja koja su se otvorila na početku drugog polugodišta, u studiju Dnevnika gost je bio resorni ministar Radovan Fuchs, a s njim je razgovarala novinarka Sanja Vištica.

"I dalje mislim da roditelji mogu biti mirni, posebice s dodatnim mjerama koje smo sada osnažili u formi obaveze. Jer zaključavanje škola bilo je i ranije u smjernicama, a i dan danas se zaključavaju. Sada je to i obaveza jer u suprotnom čini se prekršaj. U škole neće ulaziti nitko neovlašten, učenici ulaze kontrolirano, a ostali ulaze uz najavu", kazao je ministar na početku.

Ravnatelji se žale na nedostatak domara, teta spremačica pa se nameće pitanje hoće li im se, s obzirom da ti ljudi i dežuraju, sad odobriti zapošljavanja.

"Tehničko osoblje odobrava se shodno državnom pedagoškom standardu. Problemi su nastali u školama koje su radile u više smjena. Već dulje vrijeme odobravamo pojačano, a sada ćemo još i dodatno", kazao je ministar.

Sindikati traže da se ovima koji dežuraju, to bude i adekvatno plaćeno.

"Ako netko radi u školi osam sati... a sindikati uvijek puno toga smatraju dodatnim bez obzira je li to netko radi unutar svog radnog vremena. A nisam rekao hoćemo li ih ili nećemo dodatno platiti. Sad se bavimo novim djelatnim osobama u školama, a to su zaštitari. Vidjet ćete ih u školama možda i prije nego što prođu edukaciju do kraja. Najavili smo da će ih se moći zapošljavati nakon što program bude napisan i uspješno ga polože.", naglasio je Fuchs.

U Puli gledamo istu situaciju kao prije koji mjesec u Zagrebu. Roditelji bojkotiraju nastavu.



"Osnivači i škola u Puli čitavu stvar drže pod kontrolom. Riječ je o učeniku koji treba stručnu prosudbu i tamo će ići ravnatelj uprave za krizna stanja. Škola je došla do toga da je stručni tim prema osnivaču predložio daljnje korake. Učenik je dobio četiri ukora i oni očito ne postižu učinak. Po zakonu svaki učenik mora završit osnovnu školu. Rješenje je u tome da je škola sa stručnim timovima napravila prijedlog koji bi bio najadekvatniji oblik školovanja tog djeteta. Tu postoji čitava paleta, od pojačanog nadzora u razredu, pomoćnika u nastavi, posebnog razrednog odjela pa čak i potpuno individualzirane nastave. Dakle, stručnjaci moraju kazati koji je oblik primjeren.

Poslao je i poruku roditeljima.

"Poručujem im da se to ne radi ad hoc nakon prvog dana škole. Jer svi koraci i postupak su predviđeni da bi se škola odvijala u normalnim okolnostima i da bi taj učenik dobio adekvatnu nastavu. Vjerujem da prvog dana nije bilo ozbiljnih ekscesa nego se za učenikom vuče negativna karizma iako, naravno, razumijem i roditelje koji se boje", zaključio je ministar Fuchs.

