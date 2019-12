Dogovorom Vlade i sindikata završio je najdulji štrajk u povijesti Hrvatske. Škole sada smišljaju plan kako nadoknaditi propušteno.

Šarolika je slika po školama u Hrvatskoj. Neke su škole štrajkale, neke nisu, neke djelomično. Neke su već nadoknadile dio izgubljene nastave, neke tek moraju.

Još početkom štrajka, Ministarstvo obrazovanja podsjetilo je da je Zakonom propisano da nastava u pravilu traje 175 dana u 35 tjedana, a za maturante najmanje 160 dana, odnosno 32 tjedna.

Nastava se može nadoknaditi tako da se nenastavni dani planiraju kao nastavni. Subotom se nadoknada može organizirati u osnovnim školama koje rade u više od dvije smjene, a u ostalima samo u tjednu u kojem se zbog nenastavnog ili neradnog dana nije održala nastava. To bi značilo da se u ovu subotu, 7. prosinca može organizirati nadoknada jer u ponedjeljak zbog štrajka nije bilo nastave. Moći će se organizirati i u tjednu kad bude Tijelovo. U srednjim školama može se organizirati nadoknada subotom, ako je to moguće iz prostornih i organizacijskih razloga.

Učenici koji budu morali subotom u školu, a u istom terminu imaju druge obveze ili aktivnosti, roditelji će im to moći opravdati, baš kao i npr. skijanje. To nitko ne želi naglas reći, ali opće je poznato da stvari tako funkcioniraju.

Dulja nastavna godina, praznici kraći

Ministarstvo je već ranije najavilo da će škole morati skratiti praznike i produljiti nastavnu godinu. U pravilu bi zimski praznici trajali barem dva tjedna, od 24. prosinca do 6. siječnja (Badnjak – Sveta tri kralja). Proljetni praznici trajali bi od 10. travnja do 13. travnja (Veliki petak – uskrsni ponedjeljak), a nastavna godina trebala bi biti produžena do 26. lipnja 2020.

Maturantima bi se nastava produžila najviše za tjedan dana, do 29. svibnja 2020.

''Još nemamo plan'', rekla nam je ravnateljica Medicinske škole u Bjelovaru Biljana Balenović. Ravnateljica OŠ Augusta Šenoe u Zagrebu Ivana Sauha kaže da još ne zna kad će donijeti plan nadoknade jer je to veliki posao. U toj školi djelomično je bilo nastave, djelomično nije, pa nadoknađuju sate, a ne dane.

Čeka se Pravilnik o maturi

Ravnatelj Gimnazije u Puli Filip Zoričić kaže da još trebaju napraviti točan plan, ali da je izgledno da će se maturantima produljiti nastava za sedam dana, dva dana ostalima te će se ukinuti praznici u vljači. ''Možda još dvije subote i to bi bilo to'', rekao je.

Srednje škole još čekaju i novi kalendar državne mature kako bi mogli donijeti konačan plan. Za to se mora promijeniti Pravilnik, a doznajemo da se to očekuje da tjedan do dva.