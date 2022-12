Više od tisuću obroka skuhali su u srijedu u kuhinji riječkog Crvenog križa nadbiskup Mate Uzinić i svećenici riječke nadbiskupije. Dio je to projekta "Danas za vas..." koji organizira Crveni križ.

Cilj projekta je dodatno upoznati širu javnost s problemima osoba kojima je pomoć potrebna. Ovo je već četvrta akcija u nizu, a prije nadbiskupa i svećenika za potrebite Riječane kuhali su pjevači, sportaši.

Sve je više ljudi koji mole za pomoć, a prazne police čekaju donatore: ''Najviše nedostaje osnovnih stvari''

"Ovdje pripremamo ćufte, tamo imamo neki grah, neko mađarsko jelo, zaboravio sam ime. Kako sam to napravio, to je više da budem poticaj za druge, ali da se svi trebamo, ne samo u božićno vrijeme nego i inače, uključit u činjenje dobra. To ne treba uopće ponavljati. To je nešto čega zapravo trebamo biti svi svjesni jer tek kada napravimo dobro vidimo da smo usrećili druge i zapravo da smo usrećili sami sebe", rekao je riječki nadbiskup Mate Uzinić.

Ekipa Dnevnika Nove TV navukla prsluke i uključila se u veliku terensku vježbu spašavanja i evakuacije

"Svima želim sretan Božić i blagoslovljenu Novu godinu, želim obilje blagoslova i mira koji nam je svima potreban i ljubavi koju ćemo dijeliti jedni drugima jer to je Božić", zaključio je Uzinić.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.

Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.