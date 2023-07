Gdje je trajno rješenje za VSOA-u? Milanović: "Banožić mora objasniti zašto neke prijedloge drži u ladici"

"Pozivam predsjednika Republike na razgovor kod mene pa da malo razgovaramo o kandidatu ako ima nekih nejasnoća", rekao je ministar obrane Mario Banožić.

Predsjednika se ovaj poziv nije dojmio.

"Sa mnom on ne. Mi nismo razina. On može razgovarati, ako ga premijer za to ovlasti, sa mojim savjetnikom. Ali, mora objasniti zašto neke prijedloge drži u ladici, a one koji mu odgovaraju pušta prema meni", kaže predsjednik Zoran Milanović.

Jedan takav jest onaj o brigadnom generali Miji Validžiću kao ravnatelju VSOA-e. Pet mjeseci predsjednik države ga nije potpisao.

"Ne vidim niti jedan razlog zašto nije potpisan taj prijedlog. Prijedlog koji je uistinu jako dobar", rekao je Banožić.

Trakavica se nastavlja, dogovor je, čini se, daleko. A predsjednik saborskog odbora za nacionalnu sigurnost, tvrdi da privremeno rješenje nije baš zakonito.

"Pa, gledajte, dal je to zakonito rješenje, zapravo nije, budimo iskreni, ali ako je to nekakav prvi korak prema nekom koncenzusu između premijera i predsjednika, ja ću ga pozdraviti", kaže Siniša Hajdaš Dončić.

Makar da bi privremeni ravnatelj potpisivao plaće i dnevnice. No, HDZ-ov Mario Kapulica uvjeren je u zakonitost procesa, napada kolegu iz Odbora.

"Impresioniran onime što je zadnje gledao, a nije pratio situaciju proteklih nekoliko dana, impresioniran dramatičnom obraćanjem naciji Zorana Milanovića čiji je on teklić, on je smatrao da je dužan zastupati ono što je tad izrečeno i tako braniti Zorana Milanovića", kazao je Mario Kapulica.

Saborska oporba, između ostalog, i zbog čelnika VSOA-e, inzistira na izvanrednoj sjednici Sabora.

"To nije rješenje. Ja ne znam kako su se preko noći dogovorili, ja se nadam da to nije samo zato da predsjednik ne bi morao sazvati izvanrednu sjednicu Sabora", rekao je politički tajnik Mosta Nikola Grmoja.

Još jedna opcija je da premijer i predsjednik nakon dugo vremena, sjednu za isti stol, izvijestila je reporterka Dnevnika Nove TV Ivana Kopčić.

