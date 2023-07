Načelnik o velikoj šteti u maloj općini na karlovačkom području: "Svi krovovi su devastirani"

Zbog upaljenog meteoalarma Karlovčani su sa strepnjom gledali u nebo. Prije tri dana crvenog upozorenja nije bilo, ali nevremena je.



Oluja koja je poharala Zagreb počela je na granici sa Slovenijom gdje je u Karlovačkoj županiji padala tuča veličine šake.



"Sve nam je razbilo. Ja imam tu šest krovova. Svi su razbijeni. Ja sam u ovom selu 33 godine. Nikada. Bilo je tuče, ali tako nikada", kazala je Suzana reporterki Dnevnika Nove TV Eni Dumenčić.

U Ribniku, tik uz granicu, uništeno je 90 posto objekata - što stambenih što gospodarskih. Rijetki su oni kojima krov nije stradao. Tuča i vjetar opustošili su krovove.

Vatrogasci su postavili cerade, civilna zaštita pomogla koliko može. No, dalje se građani snalaze kako znaju. Nema radnika ni materijala.

"Najveća nestašica je dobaviti crijep, i područje Metlike u susjednoj Republici Sloveniji i Černomlja, već su ljudi pokupovali sve što se moglo kupiti. Isto kao i u Karlovcu, Jaski, Klinča Sela", kazala je Vesna Hajsan Dolinar, zamjenica županice Karlovačke županije.



Apeliraju i na sve ljude dobre volje da dođu pomoći u sanaciji.

Štete se zbrajaju i u Zagorju. Nevrijeme je opustošilo područje Općine Kraljevec na Sutli.

"To je iznenada došlo, pijavica neka, sve je rušilo, drveće, krovove nam je porušilo. Svi smo pobjegli dolje u podrum jer je to padalo na sve strane", kazala je Ljiljana Strunjak iz Kraljevca na Sutli.



I to nije jedina nepogoda koja ih je zadesila.



"Elementarna nepogoda je proglašena, jer smo tjedan dana prije toga imali tuču u tom kraju tako da su nas dvije tri nedaće baš snašle", rekao je Dražen Jemrić, načelnik stožera civilne zaštite Kraljevec na Sutli.

Načelnik Ribnika o šteti: "Svi krovovi su devastirani na našem području"

Reporter Dnevnika Nove TV Dino Goleš razgovarao je s načelnikom općine Ribnik Dinom Blaževićem.

"Iza nas je sve devastirano, 90 posto općine oštećeni objekti. Sanirani su samo stambeni objekti", rekao Blažević je i zahvalio vatrogascima, HGSS-u i gospodarstvenicima koji su pomogli ovih dana, no nije se sve uspjelo sanirati. Zato moli sve koji su voljni i željni da pomognu, sa fizičkim radom i materijalom, prvenstveno crijepom. "Svi krovovi su devastirani na našem području", rekao je i dodao kako su oni koji uspjeli sanirati krovove to učinili uz pomoć prijatelja.

U tijeku je prikupljanje dokumentacije za proglašenje elementarne nepogode, dodao je.

