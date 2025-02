Predizborna kampanja ili zakonska i moralna neodgovornost općinskog načelnika Martinske Vesi Stjepana Ivoša tek se treba utvrditi.. HDZ-ov načelnik je, kaže nam, skrivio prometnu nesreću službenim vozilom te sam podmirio štetu od 2.400 eura na automobilima, a da nije pozvao policiju ili ispunio Europsko izvješće o prometnoj nesreći.

"Čovjek je stao ispred mene autom, ja sam se vozio iza njega, je l'? Nisam primjetio da je on stao i udario njega. Što je uzrok? Uzrok je nepažnja. Je li bilo alkohola? Nije. Je li bilo opojnih sredstava? Ne. Nije bilo priče o zataškavanju", tvrdi Stjepan Ivoš, načelnik Općine Martinska Ves.

Cijelu je priču otkrio portal Index.hr, a na pitanje o tome zašto nije zvao policiju da se razjasne sve okolnosti, odgovara...

"Štetu sam podmirio ja. Ukoliko je to greška ili kaznena odgovornost, nema problema ja ću za to odgovarati. Mislim da to nema veze s ostavkom, ali vjerojatno namjera je tih koji su prijavili da se pripremaju za lokalne izbore", misli Stjepan Ivoš, načelnik Općine Martinska Ves.

Mještani podijeljeni.



"U ovoj državi što se tiče političara ništa nije moralno...", kaže Stjepan.



"Čovjek je pogriješio, pa svi mi griješimo", smatra Božo.

Prema zakonu, vlasništvo vozila ne obvezuje pozivanje policije u slučaju prometne nesreće s materijalnom štetom, kažu iz sisačke policije koja još provodi istragu postoji li ili ne sumnja u zakonsku odgovornost.

Pročitajte i ovo KRIMINAL NA ŠTETU OKOLIŠA Policija, PNUSKOK i EUROPOL razbili udruženu zločinačku organizaciju: "35.000 tona opasnog otpada sakrili u Hrvatskoj"

Pročitajte i ovo Konferencija o sigurnosti Zelenski otkrio svoj uvjet za okončanje rata: "Sastat ću se samo s jednim Rusom!"