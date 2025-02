Protiv bivšeg čelnika Jadrolinije, ali i same kompanije, bit će nastavljen prekršajni postupak. Oporba smatra da najveću odgovornost treba podnijeti sam ministar Oleg Butković.

"To apsolutno nije prihvatljivo, o tome je naravno puno govorio i sindikat pomoraca i to uopće ne dolazi u obzir budući da je jasno pokazano u tom nacrtu izvještaja da je to sustavni problem tih poduzeća koji nisu imali protokole i izvršavali protokole o sigurnosti na brodovima", rekla je saborska zastupnica Možemo Urša Raukar Gamulin.

"Dakle, cijeli Nadzorni odbor i cijela Uprava su najodgovorniji po svim trgovačkim zakonima, Zakonu, Statutu Jadrolinije, Zakonu o Jadroliniji i sve. To su ljudi čija odgovornost i nadležnost je naj najvažnija u cijeloj toj priči", rekao saborski zastupnik Most-a Marin Miletić.

"Mi smo cijelo vrijeme tražili političku odgovornost Uprave Jadrolinije. Kad je bila prisutna pretjerana obrana posebno predsjednika Uprave od strane premijera tražili smo i političku odgovornost onih koji na taj način štite predsjednika Uprave", rekao je saborski zastupnik SDP-a Arsen Bauk.

"Da smo država s minimumom političke kulture, odgovornosti, minimumom nekih demokratskih i standarda ministar bi davno ponudio, barem ponudio svoju ostavku, ako ga ne bi već predsjednik Vlade smijenio", rekla je saborska zastupnica stranke Centar Marijana Puljak.

