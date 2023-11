Vlak koji nikada ne kasni, a vozi u Hrvatskoj? I to je moguće: "Tko je imao strpljenja to napraviti, divim se - to je remek djelo"

Vlak koji nikada ne kasni? I to je moguće. Željeznica ima deset stanica. Svaka za sebe priča vlastitu priču.



"Predivno, evo sad pokušavam malo na video snimiti tako da mogu malo i doma pokazati, ali oduševljena sam stvarno, to je, tko je imao strpljenja to napraviti, divim se - to je remek djelo", rekla je Slavica.

Osim vlakova, tu je cijela infrastruktura. Čak je i Janica Kostelić bez štapa na skijama.

Posebna čarolija nastaje kada padne noć. "Čarolija je upravo u tim detaljima i tek kada se čovjek zagleda onda tek može shvatiti koliko je to sve predivno napravljeno i posebno s pažnjom i ljubavlju", ispričala je Valentina Prpić.

Najveća maketa željeznice u ovom dijelu Europe vozi na 1500 metara pruge s više od 200 skretnica, 130 lokomotiva i 1000 vagona.

