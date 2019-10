Na odluku vukovarskog gradskog vijeća osvrnuli su se i premijer i predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović koja je poručila da bi prvo trebalo riješiti pitanje neprocesuiranih ratnih zločina.

Premijer Andrej Plenković osvrnuo se na incident kada je vijećnik SDSS-a Srđan Kolar poklonio gradonačelniku Ivanu Penavi Statut Grada Vukovara ispisan na ćirilici, a Penava ga je bacio na pod i rekao da je to čin agresije. Plenković je kazao da nije dobro da se to događa i da, iako je zakonit potez zastupnika u gradskom vijeću da ima statut na ćirilici, ne djeluje mu to baš dobronamjerno.

"Ja mislim da se u Vukovaru treba voditi politika koja ide ka smirivanju tenzija, pomirdbi, suživotu, boljem razumijevanju većinskog hrvatskog naroda s predstavnicima srpske manjine. Imam premalo informacija je li to bilo danas s nekim ciljem provokacije. Očito je to gradonačelnik doživio kao provokaciju pa je burnije reagirao'', rekao je Plenković.

Predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović je poručila da bi prvo trebalo riješiti pitanje neprocesuiranih ratnih zločina. "Grad koji je bio potpuno razrušen, tisuće branitelja i civila koji su tamo ubijeni, mučeni, silovani, da nisu nikad doživjeli pravdu. E pa oprostite, prvo treba riješiti velike stvari, a onda možemo krenuti u one korake koji će omogućiti svima da se osjećaju sigurno u Hrvatskoj, da više uopće ne razgovaramo o tome nego da razgovaramo o budućnosti'', kazala je Predsjednica.

