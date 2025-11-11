strujni udar
Tragedija na gradilištu: U Dugom Selu poginuo radnik
Piše Hina,
11. studenoga 2025. @ 20:36
Pri obavljanju radova jedna je osoba poginula na području Dugoga Sela.
U teškoj nesreći na gradilištu u Dugom Selu u utorak ujutro poginuo je radnik, strani državljanin, a okolnosti događaja utvrđuje policija.
Iz Policijske uprava zagrebačke su potvrdili da je pri obavljanju radova jedna osoba poginula na području Dugoga Sela.
Teška nesreća dogodila se jutros oko 9,15 sati, a prema pisanju medija, dogodila se prilikom betoniranja.
Kamion koji je dopremao beton nesretnim slučajem je zahvatio električne žice, a radnik koji je u tom trenutku rukovao pumpom za beton pretrpio je strujni udar.
Riječ je o 60-godišnjem muškarcu, stranom državljaninu koji u tragičnom događaju, unatoč brzoj intervenciji i reanimaciji, nije preživio.
Na mjestu teške nesreće policija je obavila očevid, a dodatne informacije o nesreći od nadležnih službi očekuju se tijekom sutrašnjeg dana.