Bageri na Čiovu: Ruši se ilegalno izgrađena kuća vlasnika Medikola

Unatoč odluci Građevinske inspekcije da objekt mora ukloniti, to se do sada nije dogodilo, čak ni kada je stigla i odluka Upravnog suda s prijetnjom da će država srušiti kuću i to mu rušenje skupo naplatiti.

Kako je Dnevniku Nove TV potvrdila Građevinska inspekcija - rušenje na Čiovu je započeo sam vlasnik te bageri u ovim trenucima ruše golemo zdanje.

