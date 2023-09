Država mu naredila da sruši ilegalnu zgradu! Za to vrijeme, ista ta država, godinama mu daje desetke milijuna eura

Provjereno u večeras donosi priču o Medikolu i Ivanu Rajkoviću. Vlasniku spomenute tvrtke koji ilegalno gradi na Čiovu, a rješenje o rušenju Državnog inspektorata ignorira.

U isto vrijeme, njegov Medikol dobiva status strateškog projekta za gradnju privatne onkološke bolnice.

Od 2010. do 2022. ista je tvrtka na račun PET/CT pretrage od HZZO-a naplatila 656 milijuna kuna, odnosno više od 87 milijuna eura. Jedan PET/CT uređaj može se kupiti za otprilike 3 milijuna eura. Javni zdravstveni sustav ima samo jedan takav u KBC Zagreb. Struka se pita zašto i kako je to u interesu javnog zdravstvenog sustava.

Bivša šefica Radiologije u KBC Sestre Milosrdnice, danas umirovljena dr. Ranka Padovan Štern tvrdi kako su više puta tražili PET/CT. "Na našem papiru prvo što smo potpisali i šef nuklearne medicine i ja kao predstojnik radiologije da tražimo PET/CT uređaj, na tom papiru je na kraju pisalo, sve može, ne može PET/CT i potpis tadašnjeg ministra", te dodaje: "Ovo nikako nije za dobrobit pacijenta, može biti kratkoročno, ali dugoročno, to znači mijenjati sustav zdravstva. Pa možda je to njihova reforma. Možda je to ovaj ministar tako zamislio."

Predsjednik Društva radiologa i ravnatelj Dječje bolnice u Zagrebu upozorava:

"Nije stvar samo cijene, nego jednostavno strateški, zamislite da tu tvrtku kupi stranac i raskine ugovore s HZZO-om, ili zatvori firmu, vi ste se našli u problemu i vi taj problem ne možete par godina riješiti, dok vi kupite taj uređaj, stavite ga u pogon. Teoretski hrvatski pacijenti bi morali par godina ili plaćati ogromne novce ili ići po svijetu tražiti. Ja sam danas pitao zbog ovog razgovora na Rebru - kolika je lista čekanja? Ona je zaključena, vi na Rebru ne možete doći više na red!"

