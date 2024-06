Na cestama u Hrvatskoj tijekom produženog vikenda poginulo osam osoba, stručnjak u ovome vidi problem: "Toga kod nas značajno nedostaje"

Završetak produženog vikenda obilježile su gužve i kolone na cestama, ali i više nesreća u kojima je u samo jednom danu izgubljeno pet života.

U dva dana vikenda smrtno su stradala čak četvorica motociklista. Mladi biciklist smrtno je stradao na Sljemenu nakon što je u zavoju zbog prevelike brzine izgubio kontrolu i izletio s ceste. Vozač quada podlegao je ozljedama nakon izlijetanja vozila u šumi na obroncima Papuka. Sve spomenute nesreće dogodile su se protekle nedjelje.

Hrvatsku je krajem tjedna šokirala i teška prometna nesreća na autocesti A3 kod Novske gdje su u petak poginule dvije osobe, a dvogodišnje dijete teško je ozlijeđeno. Rasplitanje priče dodatno je sablaznilo javnost nakon što je objavljeno da je 24-godišnji vozač BMW-a svoju vožnju uživo emitirao na društvenoj mreži hvaleći se jurnjavom od 200 kilometara na sat. Ni sat vremena kasnije postao je dio crne statistike.

Unatrag dva tjedna na cestama u Hrvatskoj poginulo je čak 14 osoba, od čega šest motociklista. Brojke užasavaju.

Stručnjak: "Treba puno ranije krenuti s edukacijom"

Da se zaredao se crni niz smatra i prof. dr. sc. Marko Šoštarić, dekan zagrebačkog Fakulteta prometnih znanosti. Ističe da se na sigurnost prometa može djelovati s više područja - od inženjeringa samih prometnica do sigurnosnih sustava na automobilima. Ipak, najvažnijim područjem na koje se može utjecati smatra - edukaciju.

"Ne mislim tu samo na vozačke škole, nego i na dječje vrtiće, potom osnovne i srednje škole. Toga kod nas značajno nedostaje, pogotovo u osnovnim školama. Djecu o prometnoj sigurnosti i svijesti treba educirati već od vrtića kako bi se naučili odgovorno ponašati, razumijevati promet i kako u njemu sigurno sudjelovati, osvijestiti da i oni moraju biti ti koji trebaju biti vidljivi drugima kada sudjeluju u prometu, bilo pješke, bilo na biciklima", naglašava Šoštarić.

"Ako sada uložimo više u edukaciju, za desetak godina imat ćemo odrasle ljude koji će odgovornije pristupati prometu", zaključuje Šoštarić.

Podsjetimo i na tragičnu prometnu nesreću u Dugom Selu gdje je u 21. svibnja poginula 8-godišnja djevojčica. Išla je iz škole cestom na kojoj nema nogostupa kada je na nju naletio kamion. Mještani Dugog Sela nakon nesreće su isticali da godinama upozoravaju na opasnost.

Motociklisti posebno izloženi

Crni niz proteklog vikenda obilježilo je i više nesreća u kojima su sudjelovali motociklisti. Nažalost, samo proteklog vikenda četvorica su smrtno stradala. Na državnoj cesti u Vratniku u subotu navečer poginuo je 31-godišnji motociklist. Poznavao ga je bivši ministar i bivši ličko-senjski župan Darko Milinović, također ljubitelj motora, koji je na Facebooku uputio dirljivu poruku.

Pročitajte i ovo Očevid u tijeku Crna nedjelja u Zagorju: Mladić (24) na motociklu sletio s ceste, na mjestu poginuo

Prof. dr. sc. Šoštarić ističe kako bi motociklisti trebali biti svjesni da nemaju sigurnost koju im pruža automobil.

"Oni nemaju taj 'oklop' koji pruža automobil, više su izloženi ozljedama i zato nesreće u kojima sudjeluju često završe kobno. Oni bi trebali puno više razmišljati unaprijed kako bi prevenirali potencijalno opasne situacije", kaže Šoštarić.

U nekim državama Europske unije postoje škole sigurne vožnje, no u Hrvatskoj su takve edukacije fakultativne.

"Neke moto asocijacije nude takve edukacije, no to kod nas nije obvezno. Kod nas položite prometne propise, a to nekad nije dovoljno za razumijevanje snage i dinamike motocikala. U vozačkoj školi se položi na nekom slabijem motoru, a onda se izađe na cestu bez iskustva", kaže Šoštarić.