Ruski operativci uhićeni na granici u susjedstvu: "Nemojte se iznenaditi da sutra regrutiraju i Hrvate"

Specijalne snage u akciji na granici Srbije i Mađarske uhitili su dvojicu ruskih agenata s eksplozivnom napravom. Otkrile su to njemačke službe, a sumnja se, prema pisanju Bilda, da je riječ o plaćenicima koji su pripremali sabotažu u Njemačkoj, bombaški napad na tvornicu oružja namijenjenog za obranu Ukrajine.

"Rusija jest ciljala Srbiju i Srbija je na ovim prostorima glavna ruska meta u tom hibridnom ratu, hibridnim djelima gdje oni pokušavaju građane Srbije, ali i Crne Gore, ali nemojte se iznenaditi sutra i Hrvatske i mnogih drugih država kao što je Ukrajina, to smo vidjeli, da takve građane uz male nadoknade oni regrutiraju preko društvenih mreža i onda ih šalju u zemlje zapada da vrše diverzije", rekao je Darko Trifunović, ravnatelj beogradskog Instituta za nacionalnu i međunarodnu sigurnost.

Darko Trifunović, ravnatelj beogradskog Instituta za nacionalnu i međunarodnu sigurnost Foto: Dnevnik Nove TV

Podsjeća da su u Srbiji otkrili četiri kampa za obuku, ali i tri grupe koje su prije nekoliko mjeseci planirale sabotaže u Njemačkoj i Francuskoj.

"Imate specijalnu jedinicu Lastavice, to su žene koje oni koriste, prostitutke koje koriste njihove službe da bi došle do vrha vlasti. Sjetite se Anne Chapman i Marije Butine, ali to je samo vrh ledenog brijega. Oko 15 je otkriveno u Americi, što je s onima koje nisu otkrivene, što je s onima koje su poslane u Europu, sjede li na nekim ministarskim mjestima u Europi", rekao je Trifunović.

Eksplozivna naprava - 2 Foto: Dnevnik Nove TV

Srbijanska policija lani je uhitila 11 ljudi osumnjičenih da su postavili svinjske glave kod džamija i napali židovske lokacije u Parizu.

Eksplozivna naprava - 1 Foto: Dnevnik Nove TV

"Rješenje svemu tome treba biti što bolja suradnja obavještajnih službi unutar Europske unije ali i sa susjednim zemljama pogotovo sa zemljama koje su kandidati kako bi se osigurala sigurnost europskih građana i što je nama najbitnije, sigurnost hrvatskih građana", poručio je Davor Ivo Stier, zastupnik u Europskom parlamentu.

Davor Ivo Stier Foto: Dnevnik Nove TV

Moldavska policija objavila snimke uz tvrdnje da se u naprednim gerilskim kampovima u BiH i Srbiji obučavaju ruski specijalci i obavještajci. Ruski špijun Aleksandar Bezrukovni uhićen je na području Federacije BiH i izručen Poljskoj.

"Hibridne prijetnje jesu realne u današnjem geopolitičkom kontekstu gdje imamo sve veće natjecanje velikih sila, mi smo te hibridne prijetnje vidjeli na različite načine i kroz dezinformacije, napade na kritičnu infrastrukturu, imali smo krađe podataka građana, ali i kroz utjecaje na izborne procese", poručila je zastupnica Jelena Miloš.

"Sigurno da postoje određeni izazovi i određene ugroze, ono što nam ulijeva optimizam je stanje naših sigurnosnih službi dovoljno kapacitiran i osposobljen da adekvatno na sve ove ugroze i odgovori", dodao je zastupnik Dario Hrebak.

SOA je i u javnom izvješću upozorila da su u porastu prijetnje od kibernetičkih napada zbog sabotaže ili krađe podataka.