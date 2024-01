Tukao i maltretirao suprugu duže od godinu dana: Trljao joj komade suhog kruha po licu i prijetio da će joj odsjeći noge

Muškarac (52) duže od godinu dana zlostavljao je ženu te joj prijetio samoubojstvom.

Općinsko državno odvjetništvo u Varaždinu podiglo je optužnicu protiv 52-godišnjaka iz Ludbrega. Tereti ga se da je počinio kazneno djelo nasilja u obitelji i prijetnji.

Muškarac je u razdoblju od sredine 2022. godine pa sve do svibnja 2023. zlostavljao, omalovažavao i vrijeđao suprugu. Osim toga, često je pijan započinjao svađe.

Često joj je predbacivao stvari iz njezine prošlosti i prijašnje veze, a više od 50 puta ju je i fizički napadao. Udarao ju je po rebrima, licu, glavi, čupao za kosu, a kako se navodi u optužnici, sve je to radio jer mu nije htjela prenijeti dio vlasništva nad stanom u kojem žive.

Rekao da će se ubiti

Jednog dana u travnju 2023. godine napao ju je protvanom u kojem se sušio kruh te je dvadeset puta udario po glavi. Zatim joj je komade suhog kruha trljao po licu, zbog čega je žena dobila ogrebotine.

Nakon što mu je supruga 21. svibnja rekla da će se rastati, 52-godišnjak se dodatno razbjesnio i rekao da će se ubiti. Govorio je da će gurnuti prste u utičnicu, da će se objesiti i slično, čime je kod žene stvorio osjećaje krivnje, poniženosti i ustrašenosti za vlastiti život i sigurnost.

Istog dana kada se dogodio incident supruga je odlučila napustiti stan u kojem su zajedno živjeli te je otišla k majci, piše Podravski list.

Samo dva dana ranije, 19. svibnja, u nakani da je ustraši muškarac je ženi rekao da će joj posjeći noge ako u stan dođe njezin brat.

Zbog nasilja u obitelji predloženo je da se 52-godišnjaku odredi kazna zatvora u trajanju od jedne godine i tri mjeseca, a zbog prijetnji predložena je kazna zatvora od devet mjeseci.

Labava obrana muškarca

U svoju obranu muškarac je rekao da je do problema u braku došlo koncem 2022. godine, i to zato što je njegova supruga pronašla ljubavnika.

Muškarac tvrdi da je supruga ta koja je često prijetila samoubojstvom te da je završila na psihijatriji jer nije redovito uzimala lijekove, koje je često miješala s alkoholom.

Usto, 52-godišnjak tvrdi i da ga je znala verbalno napadati i govoriti mu da se namjerno izgladnjuje da bi to prikazala kao plod njegova zlostavljanja. Kako tvrdi, 21. svibnja samo je nestala iz stana, nakon čega ju je počeo tražiti, a kada se vratio, saznao je da ga traži policija.

Ispred stana dočeli su ga supruga i njezin brat, koji su mu rekli da će ga dokrajčiti ako to ne učini policija.

"Nikada nisam fizički napadao suprugu, a često sam se udaljavao iz stana i spavao u kamionu kako bih izbjegao verbalne sukobe s njom. Što se tiče prijetnji da ću supruzi posjeći noge, doista sam rekao nešto slično tome, no to se odnosilo na njezina brata. On je u naš stan dovodio ljubavnice pa su oni, da ih nitko u zgradi ne bi vidio, trčali gore-dolje do stana pa sam ženi prokomentirao da će si na taj način slomiti noge", izjavio je 52-godišnjak. No istražitelji mu nisu povjerovali.

"Svađe su intenzivnije počele prvenstveno zbog toga što dio vlasništva nad svojim stanom nisam htjela prenijeti na muža. S vremenom je to nasilje, posebno kada bi bio pijan, preraslo i u fizičko te me je znao udariti stisnutom šakom u predio rebara te po glavi i licu, a čupao me i za kosu. Kada je od mene tražio da mu predam mobitel, počeo me udarati po glavi protvanom u kojem smo sušili kruh, a kada sam mu rekla da će se rastati od njega, u pijanom stanju rekao je da će se ubiti", rekla je supruga, čiju je priču potvrdilo nekoliko svjedoka.