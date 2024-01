Snažan potres magnitude 6 pogodio Afganistan

Potres u Afganistanu jačine 6 stupnjeva prema Richteru. Potres se dogodio 60 kilometara od grada Fayzabad, na dubini od 201 kilometra.

"Treslo se jednu minutu", neka su od svjedočanstva na stranici EMSC.

Zasad nema izvješća o ljudskim žrtvama ili materijalnoj šteti.

