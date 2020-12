Predsjednica Glasa Anka Mrak-Taritaš u četvrtak je rekla da je odlukom Možemo! da idu zasebno na lokalne izbore u Zagrebu, u anale povijesti otišla opcija da cijela zagrebačka oporba ljevice i centra ide zajedno na izbore s jednim kandidatom za gradonačelnika.

"Gospodin (Tomislav) Tomašević i Možemo! su se odlučili da oni idu zasebno, očito su procijenili da im je to bolje i očito su procijenili i da im je to i bolje za stranku koju rade, odnosno cijelu platformu Možemo!, da će im to biti bolje i uspješnije. I to je legitimno, i to je u redu", izjavila je danas novinarima predsjednica Glasa, saborska i gradska zastupnica Anka Mrak-Taritaš.

Rekla je da "apsolutno cijeni da su to rekli jučer, da to nije trajalo još neko vrijeme".

Međutim, Mrak-Taritaš ističe i kako to praktično znači da opcija koja se nalazi od centra prema lijevo i dalje razgovora. Najavila je da će već ovaj tjedan, između Božića i Nove godine sjesti i razgovarati. Kaže da imaju anketu te smatra da je 10. siječanj datum do kada bi se trebalo točno znati kako će ići na lokalne izbore u Zagrebu, hoće li ići u dva, tri bloka.

Rekla je da su rezultati ankete interesantni, te da ona ne misli, ono što netko drugi misli, da se tu nije pokazala sinergija.

"Ta anketa pokazuje da smo išli svi zajedno da bi od 47 mandata mi mogli dobiti između 24 i 25. To vam znači većinu", istaknula je Mrak-Taritaš.

Također je rekla kako nije sigurna da će u drugom krugu biti aktualni gradonačelnik Milan Bandić. Smatra da ne treba zanemariti mogućnost da desna opcija ne ponudi jednog kandidata i da se ne okuplja oko tog kandidata jer, kaže, prvi put Bandić nema veliku nišu u kojoj može skupljati glasove, on je "neusporedivo više negativan nego pozitivan".

Mrak-Taritaš je rekla i da je zbog odluke Možemo! da idu zasebno na izbore u Zagrebu, sada je teži cilj da ljevica pobijedi, jer da su svi zajedno, to bilo jednostavnije.

Na pitanje koliko je ona bliže opciji da se kandidira za gradonačelnicu Zagreba, Mrak-Taritaš je rekla da ona apsolutno nema nikakav problem da stane iza nekog drugog kandidata ali nema niti problem da preuzme tu odgovornost, ali to treba biti razumna i mudra odluka, to ne treba odlučiti srcem, nego treba odlučiti razumom.

Rekla je da će kampanja biti u neobičnim uvjetima te u njoj treba omogućiti da što više ljudi izađu na izbore te da dobiju što više glasova jer gradonačelnik bez većine u Gradskoj skupštini nema šanse.

Nije još htjela govoriti o imenima mogućih kandidata za gradonačelnika Zagreba te je poručila da treba sjesti za stol i razgovarati. Ne odbacuje niti ideju "nekog novog lica".

Istaknula je da su još u startu, kad su krenuli razgovarati, dogovorili da će svi podržati kandidata ljevice i centra koji uđe u drugi krug.

Međutim, kaže kako je cijelo vrijeme inzistirala na zajedničkom izlasku na izbore, kako se ne bi ponovila greška iz 2017. jer je vrlo teško glasače čiji kandidat nije ušao u drugi krug animirati da izađu na izbore i glasaju za nekog drugog kandidata.