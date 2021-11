Samsung The Frame, The Serif i The Sero su inovativni televizori koji spajaju umjetnost i tehnologiju.

Idealan pametni televizor je onaj koji zadovoljava sve naše potrebe, odlično se uklapa u interijer i osigurava da maksimalno uživamo u gledanju omiljenog sadržaja, dok dnevni boravak predstavlja glavnu oazu za opuštanje nakon napornog radnog dana te središnje mjesto za druženje s obitelji i prijateljima. Upravo iz tih razloga, odabir i kupnja televizora predstavlja veliki izazov jer želimo da on bude jednom riječju – savršen. Saznajte zašto su Samsung Lifestyle televizori pravi must have u vašem domu!



Televizor i slika u jednom!



Uokvireno remek-djelo na zidu ili televizor? Prvo pitanje koje vam padne na pamet kada ugledate Samsung The Frame. Njegov elegantan i minimalistički dizajn s magnetnim okvirima omogućuje vam potpunu personalizaciju izgleda pa tako možete birati između različitih boja i dizajna okvira uz jednostavno mijenjanje. Ovaj uokvireni ljepotan posebno će se svidjeti i velikim zaljubljenicima u umjetnost zbog toga što sadrži Art mode koji pruža mogućnost prikazivanja brojnih likovnih djela na zaslonu televizora, dok će Slim Fit zidni nosač stvoriti dojam da visi na zidu baš poput slike. Transformirajte dnevni boravak u pravu umjetničku galeriju i ukrasite ga vašim najdražim slikama!

PR Foto: PR

Gledanje omiljene serije na mobitelu ili pretraživanje sadržaja na internetu zna predstavljati problem pogotovo nakon napornog radnog dana jer time dodatno umaramo svoje oči. Koliko puta smo u tom trenutku poželjeli da se ekran mobitela čarobno poveća? Uz Samsung The Sero i svega par dodira željeni sadržaj s mobitela možete jednostavno prebaciti i reproducirati pomoćuopcije na veliki ekran televizora. Posebnost ovog uređaja je njegov rotirajući zaslon koji možete prilagoditi u skladu s vašim potrebama – okomito dok pregledavate društvene mreže i mobilni sadržaj ili vodoravno za gledanje filmova. Možete ga uklopiti u baš svaku prostoriju vašeg doma, a posebno će olakšati radnu svakodnevicu onima koji su ured i radno okruženje prebacili unutar svoja četiri zida. Rotirajte i uživajte iz bilo kojeg kuta!

PR Foto: PR

Pronalazak pametnog televizora čiji dizajn savršeno pristaje u svaki interijer i životni stil zvuči kao nemoguća misija. Samsung The Serif postaje prava zvijezda dnevnog boravka jer zbog zaokruženog dizajna u 360 stupnjeva njegova vanjska ljepota sjajit će sa svih strana. Elegantni metalni stalak dodatno krasi izgled dok s jednostavnim odvajanjem nožica pruža neograničene mogućnosti postavljanja – samostalno i na vašem željenom namještaju, a izgleda dobro čak i u manjim prostorima. Osim vanjske, ona najvažnija ljepota dolazi iz unutra pa tako The Serif u sebi skriva moćnukoja osigurava da vaša slika na zaslonu izgleda besprijekorno.

PR Foto: PR

Veličanstveni Samsung Lifestyle televizori sadrže vrhunsku tehnologiju, dok se međusobno razlikuju vizualnim izgledom i dizajnom, kao i po jedinstvenim značajkama, čime postaju pravi unikati koji se ističu od drugih. Osvježite dnevni boravak novim pametnim televizorom i doživite potpuno drugačije iskustvo gledanja, a za dodatne informacije posjetite www.samsung.hr