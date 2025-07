Do krova nad glavom može se i za cijenu manjeg auta: "Ovo su stvari koje kupci trebaju napraviti"

Kineske internetske platforme nude montažne kuće za cijenu manjeg automobila, ali prilikom odluke o kupnji i postavljanju takvih objekata nužno je proći niz važnih koraka i s oprezom odabrati proizvođača, a savjeti domaćih projektanata su neophodni.

Putem poznatih kineskih platformi koje kupcima nude proizvode od igle do lokomotive, moguće je naručiti i montažnu kuću po neusporedivo nižim cijenama u odnosu na one kakve se nude u Europskoj uniji, odnosno Hrvatskoj. Kada platite sva davanja, od poreza do carine, cijena kuće koja vam se isporučuje u dijelovima u brodskom kontejneru još uvijek može biti bagatelna u odnosu na domaće.

Montažnu kuća od 52 četvorna metra neto površine moguće je kupiti za 15.200 dolara, a na tu cijenu dodat ćete 3700 dolara za prijevoz brodom do Luke Rijeka. Naravno, riječ je o izdacima bez uračunatog PDV-a, carine i svega što treba uplatiti u državni proračun pri uvozu takve robe.

Važno je u konačnu cijenu ukalkulirati i trošak špeditera, odnosno carinskog posrednika. On je specijaliziran za podnošenje carinske deklaracije u vaše ime carinskoj upravi, rješavanje svih upita i zahtjeva carinskih službenika. Također i za obračun i plaćanje carine, PDV-a i drugih eventualnih trošarina te organizaciju daljnjeg transporta.

U kontejneru kuće početne vrijednosti 15.200 dolara naći ćete i kuhinjske elemente te kompletan kupaonski pribor. Kontaktirajući kineskog proizvođača, rečeno je da kupac sam nalazi radnike koji će sastaviti budući dom ili vikendicu. Ostavljaju i mogućnost da kineski radnici odrade taj posao, ali u tom slučaju im naručitelj plaća povratne avionske karte i smještaj. Kupac je pritom o svom trošku dužan izgraditi temelje objekta prema njihovim nacrtima.

Zatražite li, proizvođač će vam poslati i popis svih sastavnih dijelova, od vijaka do panela, preko umivaonika i tuš kabine do termoizolacijskih obloga.

Nakon svega toga, nameće se pitanje kvalitete montažne kuće uvezene iz Kine.

Jedan od hrvatskih kupaca koji je uvezao nekoliko montažnih kuća, kaže da su objekti na koje se namjerio ni bolji ni gori od onih koji se proizvode u Europi. Pritom upozorava da kupnja kuće nije poput kupovine proizvoda od nekoliko dolara i da je dobro istražio proizvođača prije nego što se odlučio krenuti tim putem. Kina ih ima more pa neki, kaže, proizvode škart, a drugi kuće koje zadovoljavaju europske standarde.

Kutinskim projektant Draganom Gregurec slaže se da valja biti oprezan, ali dodaje da kineski proizvodi po kvaliteti više nisu što su nekad bili. Naglašava da će za takvu kuću, prije postavljanja u prostor, biti nužno ishoditi građevinsku dozvolu. Drugim riječima, ovlašteni hrvatski projektanti će na osnovu kineske dokumentacije i svega onoga što dođe zapakirano, morati izraditi projekt jer on je temelj za izdavanje građevinske dozvole.

Kada mu je predočen popis materijala kuće od 52 četvorna metra, ukazao je, iz perspektive projektanta, na njegovu dokumentacijsku nepotpunost. On ne sadrži certifikate za svaki pojedini dio što je nužno kako bi se vidjelo zadovoljavaju li stroge europske standarde.

Provjeriti usklađenost s domaćim standardima

"Ovakav krnji popis već daje neki uvid u ono što treba mijenjati. Vidim da su ploče pretanke, a svakako priložene utičnice nisu one koje su kompatibilne hrvatskim uređajima", procjenjuje sugovornik na prvu. Ponovno napominje da je za izradu projektne dokumentacije nužan popis svih proizvoda s certifikatom.

Kako je proveo nekoliko mjeseci u Kini, kaže da je riječ o velikoj svjetskoj tvornici čiji su dijelovi u stanju proizvesti kvalitetan proizvod po, za nas zadovoljavajućim standardima i prihvatljivim cijenama, ali pritom je dobro da ih naručitelj nadgleda. Vjeruje da bi se eventualni nedostaci ili nekompatibilnost nekih dijelova s našim standardima mogli lako ukloniti u dogovoru s predstavnikom tvornice.

Gregurec preporuča da kupac, nakon što izabere jednu ili više kuća, zamoli projektni ured koji će za njega izraditi projektnu dokumentaciju, da preuzme svu komunikaciju s proizvođačem. Projektanti će moći tražiti sve što im je potrebno od dokumentacije, znat će na osnovu nje zahtijevati koje dijelove je potrebno i kakvima zamijeniti. Takav put je najbolji jer projektant može najbolje odlučiti što je trgovac u stanju isporučiti i na osnovu toga dati valjani zaključak o mogućoj kupnji.

"Možda se sve to čini komplicirano, ali projektantima je to svakodnevni posao", tvrdi Gregurec koji svjedoči da je komunikacija s kineskim proizvođačima besprijekorna te su dosta fleksibilni kad se od njih nešto zahtijeva. Naravno, važno je istražiti tvrtku od koje se kupuje, odnosno najbolji put do pouzdanog proizvođača je onaj na koji vas, između ostalog, navede preporuka zadovoljnog kupca.

Napominje da je za sastavljanje kuće potrebno angažirati izvođača koji će sa svoje stane pokriti su potrebnu i nužnu dokumentaciju.

Na pitanje jesu li u Hrvatskoj montažne kuće općenito podcijenjene, odgovara kako su neke od njih izvrsne, ali hrvatski građani i dalje se snažno drže tradicionalne gradnje. Domeće kako je vijek trajanja svake građevine između 50 i 100 godina, odnosno s vremenom je potrebno promijeniti instalacije i ukloniti nedostatke nastale nagrizanjem zuba vremena. Kod montažnih kuća to je jednostavnije jer se s nosive konstrukcije skinu elementi i promijene instalacije.

Gregurec zaključuje da ih se ne treba olako odbaciti prilikom odabira budućeg doma, tim više što su ponekad znatno jeftinije od klasične gradnje.