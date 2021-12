Purica s mlincima, odojak, janjetina, bakalar, francuska, kolači... Pet je dana do Božića, znate li što će biti na vašem stolu? Ako još dvojite, reporter Dnevnika Nove TV Dalibor Špadina bio je u shoppingu i provjerio koliko će nas stajati božićni meni.

“Cijena purice je 49,90 kuna po kilogramu. Težina neke srednje je tri i pol kile što iznosi oko 170, 175 kuna. Ako je to nekome previše imamo i polovicu purice”, govori uzgajivačica peradi Valentina Beštak.

Na božićnim akcijama u trgovačkim centrima purica stoji od 30 do 38 kuna po kilogramu. Kilogram odojka se kreće između 28 I 30 kuna.

“Cijene su visoke. Sve je poskupilo. Puno skuplje, iz mjeseca u mjesec sve više i više se troši za hranu”, kazala je pak Danica.

Kada je u pitanju riba, ljudi najviše kupuju lignje I sitne ribe. Među najskupljima su bakalar I grdobina. Tradicionalni bakalar u trgovačkim centrima stoji od dvjesta do Trista kuna po kilogramu. Brancin pak od 53 do 70 kuna.

“Ribe je malo i cijena je visoka, ali zato su srdele tu”, ispričao je ribar Miroslav novinaru Dnevnika Nove TV Daliboru Špadini.

Izdvojiti treba i za sastojke za kolače. Deset jaja na akcijama stoji od osam do deset kuna. 250 grama Maslaca između 14 i 20. Orasi od 52 do 59 kuna po kilogramu. Bademi od 51 do 78 kuna kilogram. Da biste kupili sve sastojke za mađaricu, treba vam oko 70 kuna, dok pakiranje od 850 grama stoji 35 kuna.

Iz crkvenog vrha uoči Božića tako stiže poruka o blagdanskom konzumerizmu.

“Nažalost sve svedemo na to, zašto, zato jer je to lakše, jednostavnije i komotnije. Uopće nije zahtjevno, to je vrlo opuštajuće”, zaključio je nadbiskup đakovačko-osječki, Đuro Hranić.

Mnogima skromnost za Božić neće biti problem kada je prosječna mirovina oko 2.500 kuna, a pola radnika u Hrvatskoj radi za manje od šest tisuća kuna.

