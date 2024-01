Mlinarić ljut zbog knjige: "Pustio sam dva dana da vidim hoće li itko reagirati"

Saborski zastupnik Domovinskog pokreta Stipo Mlinarić je na konferenciji za medije u Hrvatskom saboru ustvrdio da je "pustio dva dana da vidi hoće li se na njegovo zastupničko pitanje predsjedniku Vlade Andreju Plenkoviću, u vezi sa spornom knjigom naslova 'Krajina', očitovati Vlada ili njezin Ured za nacionalne manjine ili Ministarstvo branitelja".

"Postavio sam pitanje zašto hrvatska država, hrvatska Vlada i 'nakaradna' koalicija plaća ovu knjigu koja je zapravo velikosrpska propaganda i potpora tzv. srpskom svetu'', istaknuo je Mlinarić.

To je pitanje postavio premijeru Andreju Plenkoviću na aktualnom satu u Hrvatskom saboru u ponedjeljak, no sam premijer mu je u ponedjeljak poručio da nikada do tada nije čuo za spomenutu knjigu niti da zna što u njoj piše.

"Ako mislite da smo namjerno išli baš ovu knjigu objaviti i financirati, očito ne znate kako taj mehanizam funkcionira", uzvratio mu je Plenković, dodavši da on ne zna kako, tko i što financira od manjinskih organizacija. Dodao je i da on ne može biti odgovoran za tiskanje pojedinih knjiga, te da o tome odlučuju same manjinske organizacije.

Mlinarić je na konferenciji za medije ustvrdio da je logično da Andrej Plenković nije mogao znati za tu knjigu, te je pustio ''48 sati da vidi hoće li itko reagirati''.

"Pokušao sam pronaći koliko je Ured za nacionalne manjine izdvojio za ovaj velikosrpski pamflet. Naravno da nisam mogao pronaći'", dodao je Mlinarić i potom se ogradio da nema problem s Uredom za nacionalne manjine i da se iz njega financiraju manjinski sadržaji, ali da "na ovo netko mora ukazati".

Riječ je knjizi 'Krajina 1991.-1995.' autora Koste Nikolića, u izdanju Frakture i SNV-a, koja je prema opisu knjige na Frakturinim internetskim stranicama, potkrijepljena brojnim dokumentima s početka devedesetih. To je u izjavi za Novi list istaknuo i glavni urednik Frakture Seid Serdarević, rekavši da Nikolićeva knjiga gotovo isključivo sadrži dokumente iz arhive Krajine u Srbiji koja je u Hrvatskoj nedostupna, dokumente iz sudskih postupaka u Haagu, ali i transkripte iz Ureda predsjednika Franje Tuđmana. Istaknuo je da interpretacije autora i autorovih sudova u knjizi nema.