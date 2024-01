Plenković ne zna ništa o aferama svojih stranačkih kolega, ali zna kakav je Milanović: "To je čista zavist i zloba"

Novinari su nakon sjednice predsjedništva HDZ-a pitali Plenkovića za komentar priopćenja Ureda predsjednika Zorana Milanovića u kojem odgovara pravobraniteljici za ravnopravnost spolova Višnji Ljubičić.

Pravobraniteljica je, naime, zatražila od Agencije za zaštitu osobnih podataka stručno mišljenje iz aspekta zaštite osobnih podataka, smatrajući da su u slučaju Milanovićeve izjave dovedene u pitanje ustavne kategorije koje jamče pravnu zaštitu osobnog i obiteljskog života te dostojanstva, kao i sigurnost i tajnost osobnih podataka, a iz Ureda predsjednika zamjeraju joj što nije tražila "stručno mišljenje" i zbog Habijanove izjave da Milanović ima bipolarni poremećaj.

Naveli su, naime, da je Habijan, tada kao saborski zastupnik, u Saboru 10. ožujka ove godine rekao za predsjednika Milanovića da je 'osoba koja očito ima bipolarni poremećaj'.

Plenković kaže kako iz priopćenja Ureda predsjednika vidi dvije temeljne poruke – insinuiranje "da netko od nas pravobraniteljici govori što da kaže" i da je Milanović u petak namjerno "napravio to što je napravio".

Prvu je poruku Plenković odbacio kao manipulaciju i neistinu "kojom se nastoji prikloniti jednoj potpuno besmislenoj tezi o nekakvom porobljavanju institucija".

U vrijednosnom smislu dva svijeta

"Ako netko misli da pravobraniteljica izdaje priopćenje tako da je netko iz Vlade ili iz Ministarstva zove i diktira što da kaže, e onda tu mi živimo zaista u vrijednosnom smislu u dva svijeta", prokomentirao je.

Drugu je tezu ocijenio kao "najjednostavniju". "Dakle, iz ovoga je sad potpuno jasno da je on (Milanović) namjerno napravio to što je napravio u petak. I to je čista zavist i zloba. To su 'Z i Z'. Dakle, nije ljubav i zloba, nego zavist i zloba. I to vam je sukus cijelog ponašanja", ustvrdio je.

Dodao je i kako to "nema nikakve veze" s Milanovićevim sloganom iz kampanje na predsjedničkim izborima – 'Normalno', odnosno kako je taj slogan prevara. "Pravi naslov kampanje je trebao biti - dobit ćete zavist i zlobu", ustvrdio je Plenković.

Milanović je, smatra Plenković, u petak uzvratio Habijanu. "Dakle, to je bio odgovor Habijanu, on je to namjerno napravio", rekao je Plenković.

Pročitajte i ovo ŠEF ZAGREBAČKOG HDZ-A Hermanovoj majci sud promijenio kaznu i ne mora u zatvor, ali on to ne želi komentirati: "Suzdržao bih se"

Pritom je prozvao i Gong zbog reakcije na istup predsjednika Republike od petka. "Umjesto da reagiraju na Milanovićevu krajnje neprimjerenu izjavu - nad kojom se zgrozio čak i naš gigant SDP-a (Davor) Bernardić, joj pardon (Peđa) Grbin, zabunio sam se, Grbin - ova ekipa je odmah u svoje priopćenje uvalila i HDZ", prokomentirao je šef HDZ-a, zapitavši "kakve veze ima HDZ s Milanovićevom izjavom o Habijanu u petak".

Smatra takav istup Gonga licemjernim, ocjenjujući kako "svi ti narativi" dolaze iz istog malobrojnog kruga ljudi za koji je rekao da "postaje smiješan".

"To je toliko prozirno, toliko neistinito, toliko jeftino, da mi ih je malo i žao. Ovi u Saboru ne bi imali što govoriti da im ovaj krug ne slaže pričice koje trebaju ispričati. To iz mog kuta - sad osam godina praćenja tih paralelnih priča - djeluje ne samo patetično, nego i zaista smješno. U biti svaki put devalvira ulogu i snagu političkih stranaka, a dio njih je i nastao iz tog kruga. A to je tako mali krug ljudi, koji postaje smiješan", ocijenio je Plenković.

Pročitajte i ovo PRIOPĆENJE IZ UREDA PREDSJEDNIKA Milanović odgovorio pravobraniteljici: "Biti gej nije ni uvreda ni problem, osim ako si dio licemjerne političke družine"

Na pitanja o državnom tajniku Ivi Milatiću i njegovom druženju s investitorima kojima njegovo ministarstvo izdaje dozvole u jednom noćnom klubu, Plenković kaže kao se Milatić sam treba očitovati o tome.

"Nisam se imao vremena baviti time i nemam nikakvih informacija o tome”, kaže.

Što se tiče Telegramovog pisanja o preplaćenom snimanju zgrade, Plenković kaže kako je ministrica sve sama objasnila i da nema što dodati.