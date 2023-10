Mlinarić: DORH-u smo predali osmu kaznenu prijavu zbog napada na Vukovar

Uz kaznenu prijavu priloženi su dokumenti i zapovijedi JNA koji pokazuju tko je upravljao, osmislio i naredio ono što se događalo u jesen 1991. godine, odnosno da je sve kontrolirala JNA, kazao je Mlinarić na konferenciji za novinare.

Naveo je i da su kaznenu prijavu podnijeli protiv 51 živuće osobe.

"Ovo je osma kaznena prijava. Ovo je ključ svega koji će rasvijetliti mnoge stvari. Ne znam što me više plaši - da država ovo nije htjela ili nije znala napraviti", rekao je Mlinarić dodavši kako Centar dr. Ivan Šreter, osvovan prije godiu dana, želi znati istinu - tko je organizirao, pripremao i izvršio agresiju na Hrvatsku.

Do sada su, kazao je, osuđivani pojedinci iz paravojnih formacija koje su 1991. godine bile na području istočne Slavonije, a iz dokumentata u kaznenoj prijavi se vidi da je svim tim pojedinačnim četničkim grupama, od Belih orlova, Šešeljevaca, Arkanovaca, upravljala, naređivala i kontrolirala JNA.

Odvjetnik i pravni zastupnik Centra Berislav Živković pojasnio je kako je riječ o originalnim dokumentima sa suprotne strane do kojih je Centar uspio doći, a materijal koji je predan DORH-u sažet je iz više od 15.000 stranica raznih dokumenata i dokaza.

"Smatram da materijal ima temelja da DORH napravi kvalitetan posao. Ne u kratkom roku jer to zahtijeva ozbiljan rad, ali država ima logistiku i moć da od ovog materijala nešto pretvori u pravi optužni materijal", rekao je Živković.

Živković je naveo da kaznena prijava ima šest cjelina: politička događanja 1990. i 1991. i uloga JNA; faze napada na RH i otvorena agresija; uloga JNA u okupaciji istočne Slavonije; napad na Vukovar i Operacija Vukovar; međunarodno ratno pravo te točka u kojoj su za svakog od osumnjičenih naveli gdje su, kada i što počinili.

"Uspio sam to rekonstruirati, a na DORH-u je da to materijalizira kroz neke svoje dokumente koje možda imaju iz drugih procesa koje su vodili u Osijeku, Vukovaru, protiv vrha JNA, da se mozaik sastavi i da to bude kvalitetna optužnica", poručio je.