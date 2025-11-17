Monstruozan slučaj iz Zagreba: Maloljetnika prisiljavao da vraća nepostojeći dug, da krade...

Zagrebačka policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad 18-godišnjim mladićem koji je osumnjičen za kazneno djelo trgovanja ljudima. Žrtva je maloljetnik kojeg je, prema sumnjama, ucjenjivao i tjerao na protupravne radnje.

Sve je, kako navodi policija, počelo u kolovozu ove godine, kada je mladić navodno iskoristio emocionalnu nestabilnost i maloljetnu dob žrtve kako bi nad njim uspostavio kontrolu i stvorio odnos zavisnosti. Prijetio mu je i natjerao ga da vraća nepostojeći dug.

Od početka kolovoza do sredine studenoga više puta mu je, prema sumnjama, prijetio da će nauditi njemu i njegovoj obitelji ako ne učini ono što traži.

Kada je maloljetnik odbio suradnju, osumnjičeni je od njegove obitelji iznudio 800 eura, a od njega igraću konzolu.

Kulminacija se dogodila 14. studenoga, kada je 18-godišnjak ponovno prijetio žrtvi i prisilio ga da ukrade odjeću u trgovačkom centru na području Novog Zagreba.

Maloljetnik je pokušao izvršiti krađu, ali ga je u tome spriječio zaposlenik trgovine.

Pozvani su roditelji koji su preuzeli skrb o djetetu.

Nakon dovršetka istrage, osumnjičeni je predan pritvorskom nadzorniku, a protiv njega je podneseno posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu.