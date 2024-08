Mještani naselja Zorkovac na Kupi spasili surodu koja je upala u rijeku u srijedu. U daljnjem zbrinjavanju spašene rode pomogli su im djelatnici Javne ustanove NATURA VIVA kojoj su se obratili za pomoć.

"Javna ustanova NATURA VIVA se osjeća iznimno ponosno jer je uz pomoć mještana i zaljubljenika u prirodu spašena još jedna roda iz Kupe kod Zorkovca na Kupi", istaknuli su djelatnici Javne ustanove nakon što su mještani pomogli čuvaru prirode da zbrine rodu.







Roda je zbrinuta u Veterinarskoj praksi PET PLUS, a iz Javne ustanove su zahvalili osoblju i voditeljima ambulante jer im izlaze u susret i pomažu u očuvanju zaštićenih vrsta te posebno mladoj ekipa iz Zorkovca na Kupi koja je izvukla rodu iz rijeke i brinula o njoj do dolaska čuvara prirode i tako spasili strogo zaštićenu vrstu.



Spašavanje se dogodilo uoči skorašnjeg Svjetskog dana roda, koji se obilježava 24. kolovoza, a to je, kažu iz Javne Ustanove, znak da se rode pripremaju na svoje dugo putovanje prema toplijim krajevima.

