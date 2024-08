FOTO/VIDEO Maleni Grif je spašen, oporavio se i sad je ponovno u svojem domu

Od trenutka kada je krajem veljače njegova mama Inge položila jaje na litici kvarnerskog otoka Plavnika maleni Grif je pod budnim okom stručnjaka.

Predstavnik posljednje vrste strvinara u Hrvatskoj, bjeloglavi sup Grif uspješno se izlegao iz jaja nakon dva mjeseca inkubacije te je prve mjesece života provodio na strmoj litici, uz kontinuiranu skrb oba roditelja, mame Inge i tate Dagmara koji su neumorno hranili svog ptića jedinca.

Već u razdoblju odrastanja suočavao se s prvim prijetnjama koje dolaze od ljudi - buka koja dopire s različitih plovila, čiji su vlasnici ili samo korisnici uglavnom nesvjesni svog utjecaja na ptiće i njihove roditelje, pticama izaziva nepotreban stres. Grif je do ljeta narastao i redovno vježbao svoja krila za prvi let pa se polovicom srpnja odlučio vinuti s litice. Međutim, njegov prvi let nažalost nije bio uspješan.

No, Grif je spašen od utapanja zahvaljujući brzoj intervenciji djelatnika Centra za posjetitelje i oporavilišta za bjeloglave supove “Beli” na otoku Cresu. Zahvaljujući kameri Javne ustanove Priroda postavljenoj pored gnijezda, volonterke Iva Macan i Veronika Bencerić svakodnevno su pažljivo pregledavale snimke i izdvajale sve ključne trenutke u Grifovu razvoju.

U društvu s još jednim mladim kolegom

"U oporavilištu je proveo gotovo mjesec dana, a nakon što su veterinarski nalazi pokazali da je u dobrom stanju, odlučeno je da se vraća u prirodu. To se i dogodilo u ponedjeljak u večernjim satima kada je Grif s još jednim mladim supom imena Saiph vraćen u prirodu", kazao je Tomislav Bandera Anić iz creskog oporavilišta.

"Nadamo se da će Grif uspješno savladati sva buduća iskušenja u životu i doživjeti godine u kojima će se i on jednog dana moći brinuti o svojim potomcima na liticama kvarnerskih otoka, već nadaleko poznatim po svojim pernatim stanovnicima”, istaknuo je Dubravko Dender, voditelj projekta LIFE SUPport u kojem su okupljeni brojni stručnjaci.

Upravo je uklanjanje prijetnje uznemiravanja bjeloglavih supova na gnijezdima jedna od glavnih zadaća projekta LIFE SUPport, koja se u najvećoj mjeri ostvaruje aktivnostima SUPpatrole. Svakodnevnim obilaženjem projektnog područja u ljetnim mjesecima SUPpatrola će u godinama trajanja projekta biti produžena ruka Banderi Aniću i Dariji Martinčić iz Centra za posjetitelje i oporavilišta za bjeloglave supove "Beli" iz Belog na Cresu.

Predani volonteri - Antonio Čanadi, Stella Jud, Stjepan Gržančić, Mateja Gašparec i Caroline Herman - dosad su plovilom obišli više od 300 morskih milja na području kvarnerskih otoka - istočni dio Cresa, jugoistočni dio Krka, Prvić i Plavnik i informirali nautičare o važnosti održavanja mira u blizini gnijezda supova, što se u velikoj mjeri postiže i održavanjem udaljenosti od 80 metara od obale, istaknuli su iz udruge Biom, jedne od vodećih organizacija civilnog društva za zaštitu prirode u Hrvatskoj i predstavnici BirdLifea u Hrvatskoj.

Zanimljivo je, napominju, da rezultati istraživanja lokalnog javnog mnijenja, provedenog u sklopu projekta LIFE SUPport, pokazuju izrazito visok stupanj spremnosti turističkih operatera - njih čak 91 posto - da pouče druge o primjerenom ponašanju u blizini supova. Također, vrlo visok postotak - 95 posto ispitanih turističkih operatera zna da buka s plovila može uznemiriti ptice.

