Toplinski val koji je zahvatio zemlju u posljednjih nekoliko dana, u petak će biti na vrhuncu pa i danas treba izdržati temperature koje će prelazi 35 pa i 38 stupnjeva.

Ovako ekstremne vremenske uvjete prate i nestabilnosti, tako se i ovo poslijepodne očekuje razvoj oblaka, a moguć je i pljusak s grmljavinom.

Nestabilno vrijeme u kojem će se izmjenjivati velike vrućine i pljuskovi posebno se očekuje za vikend kada dolazi i do drastične promjene vremena. Temperature će i dalje biti paklene, i do 38, ali puno je veća mogućnost za pljuskove s grmljavinom, moguće i izraženije, pogotovo u unutrašnjosti poslijepodne i navečer. S pljuskovima će doći i do pada temperature i željenog osvježenja, čak i za desetak stupnjeva.

Meteoalarm Foto: DHMZ

Promjena vremena sa sobom donosi i otpuštanje velike energije u atmosferi, pojasnio je u Dnevniku Nove TV meteorolog Ivan Čačić.

"U pravilu to donosi veliku količinu oborina u malom vremenu. Prognoza pokazuje da će u nedjelju i ponedjeljak u kontinentalnom dijelu Hrvatske pasti između 30 i 70 mm kiše po četvornom metru", rekao je Čačić i upozorio na mogući jaki vjetar i tuču, koja bi mogla napraviti štete te poljoprivrednicima preporučio da do nedjelje obave svu berbu.

