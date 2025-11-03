Galerija 12 12 12 12

Sve više ljudi danas traži ono što je gradska svakodnevica polako oduzela – tišinu, prostor i dah prirode. Umorni od buke, gužve i beskrajnih obveza, sve češće bježimo u visine, među drveće i svjež zrak koji vraća energiju. U vikend naselju Male Polane, na visoravni podno Petehovca, upravo se takav svijet još uvijek može pronaći.

Na 930 metara nadmorske visine, samo šest kilometara od najbližeg mjesta, smješteno je mirno vikend naselje u kojem se čini kao da vrijeme teče drugačije. Livade, šume i pogled koji mijenja boje s godišnjim dobima. Sve je tu, netaknuto i blizu, a opet dovoljno daleko od svakodnevnog ritma.

Mjesto za novi početak: Na visoravni podno Petehovca, gdje dan počinje tišinom, a završava pogledom na šumu (Foto: MONS DOMUS)

Mjesto koje diše zajedno s prirodom

Na platformi Bijelo Jaje objavljen je oglas koji otkriva pravo malo utočište u prirodi. Na parceli od gotovo 9.000 kvadrata, među livadama i bukvama, nalaze se dvije useljive vikend kuće, svaka sa svojom pričom i pogledom na okolni krajolik. Veća kuća smještena je na rubu parcele, okružena travom i sjenom visokih stabala.

Drvena terasa pruža se prema zelenilu, a unutrašnjost odiše toplinom doma u kojem su dani dugi, a večeri mirne. Tri sobe u potkrovlju, prostrani dnevni boravak i pogled s balkona podsjećaju na jednostavnije vrijeme kad se živjelo sporije, ali punije.

Šezdesetak metara dalje, skrivena među drvećem, nalazi se manja kuća, prizemnica koja pruža intiman mir i osjećaj potpunog odmora. Cijelom dužinom proteže se prostor spojen s prirodom, dok se kroz prozore vidi šuma koja diše u ritmu s vama.

Život izvan gradske buke

Sve više ljudi prepoznaje vrijednost ovakvih mjesta. Ne traže luksuz u brojkama, nego u tišini, čistom zraku i mogućnosti da se dan započne bez alarma, a završi uz zalazak sunca iza šume. Male Polane nude upravo to. Prostor koji vraća ravnotežu, gdje se vikend pretvara u način života, a svaki pogled prema horizontu podsjeća koliko nam priroda može pružiti.

Na ovom terenu, uz dvije već postojeće kuće i garažu, ima mjesta i za više. Na građevinskom zemljištu površine 8.843 m², moguće je izgraditi još tri vikend kuće. No i bez toga, prostor već sada ima sve što je potrebno: mir, ljepotu i onaj osjećaj dovoljno koji se u gradu sve teže pronalazi.

Povratak sebi

Bijeg u prirodu nije više luksuz nego potreba. Sve više ljudi želi barem dio života provesti bliže šumi, dalje od prometa. Male Polane su podsjetnik da pravi mir još uvijek postoji i da je ponekad dovoljno tek nekoliko minuta vožnje makadamom da ostavite iza sebe buku i ponovno pronađete mir.

Dodatne informacije i fotografije možete pronaći na platformi Bijelo Jaje.