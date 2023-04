Preminuo je 21-godišnji vojnik kojeg je na parkiralištu brutalno pretukao i ostavio njegov prijatelj. Osumnjičeni mladić trenutačno se nalazi u Slavonskom Brodu jer je nakon smrti došlo do prekvalifikacije kaznenog djela te je on priveden u tamošnje Županijsko državno odvjetništvo.

S lisicama na rukama stigao je na Županijsko državno odvjetništvo u Slavonskom Brodu te mu prijeti kazna do 15 godina zatvora. Još se ne zna zbog čega je pretukao i u nesvijesti ostavio najboljeg prijatelja s kojim je te večeri izašao van. Mještani u selu iz kojeg su obojica su šokirani i kažu da su mladići bili nerazdvojni od djetinjstva.

Za život 21-godišnjeg mladića liječnici su se borili od trenutka kada su stigli na mjesto tragedije. Reanimacija je započela već u kolima Hitne pomoći, nastavljena je u bolnici, ali ozljede su bile preteške te je mladi vojnik preminuo.

"Nakon reanimacije i prijema u jedinici intenzivnog liječenja, uslijedila je borba za mladi život. Nažalost, naš sugrađanin je podlijegao ozljedama i preminuo", rekao je Ivan Vukoja, ravnatelj Opće županijske bolnice Požega.

Mještani u nevjerici

Još nije jasno što je moglo dovesti do takvog ponašanja. U selu vlada nevjerica.

"Mislim da nije namjerno to učinio jer ipak su bili najbolji prijatelji, a agresivnost se danas u svim dijelovima društva ispoljava", rekao je Rudar.

"Kako neće šokirati? Ovaj događaj je stvarno užasan", rekao je Emanuel.

Liječnici mu dali drugi život, ali on je kratko trajao: "Pričao sam s ocem preminulog, on je slomljen"

Osim prijateljstva, mladiće je vezao i nogometni teren. Napadač je igrao na poziciji golmana, a usmrćeni mladić na poziciji stopera.

"Ne mogu vjerovati da se tako nešto može dogoditi, a pogotovo da dva prijatelja mogu nešto napraviti. Jedna velika žalost za sve", rekao je Lukas Begić iz NK Jakšić.

U nogometnom kluba dobro su poznavali preminulog vojnikom.

"Bio je jako dobar sportaš. Volio je da mu se kaže ako pogriješi, on je to popravio, ja sam ga gurao. On ne bi ni mačku zgazio", rekao je bivši trener Denis Ružman, koji je poznavao i napadača: "Pravio je probleme, svađao se sa svima, sa svim igračima, ali ne bih nikad rekao da bi on nešto takvo napravio. Ne vjerujem ni sad."

Banožić i Hranj izrazili sućut nakon smrti vojnika: "Jakov je bio jedan od onih hrabrih mladića"

Na sve češću brutalnost među vršnjacima upozorava i struka.

"Ja bih rekla da danas i kroz svoju praksu i kroz rad s mladima vidim da ima više brutalnijih obrazaca ponašanja mladih ljudi. To je nekako u vezi s manjkom razvoja empatije, što je naravno vezano s nekom digitalnom tehnologijom, društvenim mrežama kojima su oni jako izloženi", rekla je Iva Šmigovec, specijalistica psihijatrije.

