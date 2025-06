Najkritičnije je bilo u Pisku, Marušićima i Mimicama gdje je gorjela trava, nisko raslinje i šume na teško pristupačnom terenu. Vatra je zahvatila i nekoliko kuća i automobila.

Potpuno je izgorjela i poznata uljara u Marušićima. Gašenje je otežavala bura, ipak su uspjela poletjeti četiri kanadera i jedan air traktor koji su znatno pomogli u gašenju.

Evakuirano je više desetaka osoba, većinom stranih turista. Smješteni su u sportskoj dvorani u Omišu.

Ljudi o požaru u Dalmaciji - 2 Foto: DNEVNIK.hr

"Sve je dimilo, to potpaljuje neko, ne može to bez vraga", kaže Zorica Tomanović, pa na pitanje je li uvjerena da je u pitanju piroman kaže: "Sto posto, sto posto! Ljudi tu žive jedni s drugima, to je divljak jedan."

Ljudi o požaru u Dalmaciji - 3 Foto: DNEVNIK.hr

"Tu je zapaljeno i zapaljeno je na dnu groblja, ono sa zadnjeg groba par metara, ali su ljudi bili na groblju i uspili su to riješit. i ovdje je isto neka palma zapaljena, znači neko pali", govori jedan mještanin.

Ljudi o požaru u Dalmaciji - 4 Foto: DNEVNIK.hr

"Ovo neko namjerno pali, ovo se na deset mista odjednom stvori. Ovo nije normalno", smatra jedna gospođa.