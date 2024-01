Misteriozni objekti ispadali iz ruskog aviona netom prije nesreće?

Rusko ministarstvo priopćilo je u srijedu da je u teretnom zrakoplovu koji se srušio u blizini ukrajinske granice bilo 65 ukrajinskih zarobljenika te šest članova posade i tri ruska vojnika. Prema pisanjima stranih medija, navodno je najmanje 65 poginulih.

Prema novinskoj agenciji RIA, ukrajinski vojni zarobljenici trebali su stići u Belgorodsku oblast na razmjenu.

Newsweek piše da su netom prije obaranja zrakoplova viđeni veliki misteriozni objekti koji ispadaju. Dodaje da je jedan očevidac rekao da je "čudan predmet" izbačen iz zrakoplova nekoliko trenutaka prije nego li se srušio u blizini sela Yablonovo.

Da je uočeno nekoliko objekata koji padaju iz zrakoplova, objavio je i savjetnik ukrajinskog ministra unutarnjih poslova Anton Geraščenko.

"Tijekom pada nekoliko je velikih predmeta ispalo iz zrakoplova (ili su ispušteni)", napisao je.

What is currently known about the Il-76 crash:



▪️ The geolocation of the place where Il-76 was shot down and this place on a Google map indicate that it was flying from Belgorod, not towards Belgorod.



▪️ Locals confirm that it flew from Belgorod.

"The plane was leaving… https://t.co/iHNEthUlAf pic.twitter.com/u3m1ulsL21