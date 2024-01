VIDEO Objavljena snimka pada: Srušio se ruski vojni avion, puno je poginulih

U ruskoj Belgorodskoj oblasti, koja graniči s Ukrajinom, u srijedu ujutro srušio veliki ruski vojni transportni avion tipa Il-76. Poginulo je najmanje 65 ljudi, javlja BBC.

Novinska agencija Ria Novosti rekla je da su u avionu bili zarobljeni pripadnici ukrajinskih oružanih snaga. koje su prebacivali u Belgorodsku oblast kako bi bili razmijenjeni.

U avionu je bilo još devet osoba, uključujući šest članova posade.

Regionalni guverner Vjačeslav Gladkov rekao je da je svjestan "incidenta", ali nije iznio dodatne detalje.

Društvenim mrežama ubrzo se proširio i video na kojemu se vidi trenutak pada aviona.

Ukrajinski glavni stožer, navodi kako je zrakoplov prevozio projektile za ruski protuzračni sustav S-300. Ne spominju ratne zarobljenike.

⚡️ Russian military transport plane Il-76 allegedly crashes in Belgorod region, Russian media says.



According to some reports of Russian media, all 63 people on board died pic.twitter.com/qcP3fQI9M6