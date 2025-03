"Ovo je stvarno apsurd": Rade isti posao, ali nemaju ista prava! Doznajemo u čemu je kvaka

Neki vozači kamiona imaju pravo na beneficirani radni staž, dok je drugima to isto pravo, za isti posao, uskraćeno. Čini se nepravedno, a provjerili smo i kako je to uopće moguće.

Radi se, naime, o vozačima kamiona kategorije C iznad 7,5 tona. Prema Zakonu o stažu osiguranja s povećanim trajanjem u cilju zaštite radnika koji rade na osobito teškim i za zdravlje i radnu sposobnost štetnim radnim mjestima, na beneficirani radni staž imaju i vozači teretnog vozila nosivosti jednake ili veće od 7,5 tona. No, postoji iznimka.

"Ja sam prijevoznik i vozim kamion kategorije C iznad 7,5t. Rekli su mi da nemam pravo na beneficirani radni staž, osim ako radim kod nekog drugog, tj. da nemam svoj obrt. Zanima me koja je razlika ako imam svoj obrt ili ako radim kod nekog drugog dok god radim kao profesionalni vozač C kategorije i vozim kamion iznad 7,5t. Ako sam ja voljan plaćati veće doprinose ne znam zašto mi se to ne omogući. Ovo je stvarno apsurd", rekao nam je vozač Aleksandar.

Koliko god to nepravedno zvučalo, zakon se u ovom slučaju zaista ne odnosi na obrtnike.

"Odredbe posebnih zakona kao npr. Zakona o obrtu i Zakona o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu kojima se pobliže uređuju uvjeti za obavljanje odgovarajućih djelatnosti, ne propisuju mogućnost da obrtnici, nositelj i članovi obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva ostvaruju pravo na staž osiguranja s povećanim trajanjem kao što to propisuju za određene kategorije posebni propisi, primjerice Pomorski zakon za pomorce", objasnili su iz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Obrtnik se, prema Zakonu o obrtu, ne smatra radnikom već fizičkom osobom koja obavlja gospodarsku djelatnost. Također, obrtnik se može koristiti radom drugih osoba. I tako dolazimo do toga da obrtnik koji vozi kamion iznad 7,5t nema pravo na beneficirani radni staž, dok njegov zaposlenik na istom radnom mjestu ima to pravo.

"Upozoravali smo na to"

Da ovo nije pravedno smatra i Hrvatska obrtnička komora koja je u više navrata tražila službeno tumačenje Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike na ovu temu.

"Iako smo od resornog Ministarstva nekoliko puta zatražili da se obrtnicima vozačima teških teretnih vozila i autobusa, kao i obrtnicima koji se bave ribolovom, uzgojem riba i školjaka te brodarima prizna tzv. beneficirani radni staž budući da obavljaju iste poslove kao i radnici zaposleni kod obrtnika u istim djelatnostima, do danas ovo pitanje nije riješeno", istaknuli su iz HOK-a.

U obrazloženju Ministarstva rada, kažu iz HOK-a, navodi se kako radno vrijeme obrtnika nije propisano, pa oni osim primarne djelatnosti, obavljaju i ostale poslove vezane uz svakodnevno funkcioniranje obrta. Stoga pravo na beneficirani radni staž imaju isključivo zaposlenici koji puno radno vrijeme provode na radnim mjestima propisanim kao osobito teškim i za zdravlje i radnu sposobnost u cestovnom prometu.

"Hrvatska obrtnička komora stava je kako bi priznavanjem beneficiranog radnog staža vlasnici obrta iz navedenih djelatnosti bili izjednačeni s ostalim zaposlenicima, a što predstavlja i ustavno načelo da su pred zakonom svi jednaki", zaključuju obrtnici.

