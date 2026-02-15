Mislila da je otvorila vrata inspektoru pa ostala bez desetaka tisuća eura: Policija objavila detalje i upozorenje

Pulska policija je u petak zaprimila prijavu 84-godišnje australske državljanke koja je postala žrtva prijevare na kućnom pragu.

Nesretnu ženu na njenoj je adresi boravka u Medulinu posjetio muškarac koji se predstavio kao inspektor koji provodi istragu o nestanku novca u banci te ju naveo da sa svog bankovnog računa podigne novac da bi provjerio otiske prstiju zaposlenika banke koji navodno kradu novac. Žena je povjerovala u priču te u nekoliko navrata predala novčani iznos od više desetaka tisuća eura.

Policija utvrđuje okolnosti događaja i traga za počiniteljem, a Policijska uprava istarska ponovno je pozvala građane na oprez, pogotovo one starije dobi koji su i najčešće žrtve kaznenih djela prijevara.

"Starije osobe često su žrtve zbog svoje poodmakle dobi, nepažnje ili neupućenosti. Također su spremnije na suradnju, a često žive same u kućanstvu pa nisu u prilici istog trenutka zatražiti tuđu pomoć. Počinitelji to koriste te na razne načine, lažnim prikazivanjem činjenica, navode osobe da nešto učine na svoju štetu. Između ostalog, predstavljaju se i kao službene osobe pa je tako bilo slučajeva da se počinitelji predstavljaju kao djelatnici banaka, zdravstveni djelatnici ili kao policijski službenici", objasnili su iz PU istarske.

Da bi se izbjegle ovakve i slične prijevare, potrebno je voditi računa o sljedećem:

ne ustupajte svoje osobne podatke nepoznatim osobama (ime, prezime, adresu, OIB, matični broj, broj bankovne kartice, količinu novaca na računu i slično)

ako vas netko telefonski ili osobno na kućnoj adresi kontaktira i traži osobne ili bankovne podatke, odmah obavijestiti svoju banku i policiju

nemojte pokazivati svoje dokumente i bankovne kartice nepoznatim osobama niti nemojte slati njihove preslike

zapamtite da banke nikada od vas neće telefonom provjeravati koliko novca imate na svom računu niti na taj način tražiti neke žurne transakcije

ukoliko niste sigurni kako postupiti, prekinite neželjeni telefonski poziv, žurno kontaktirajte članove kućanstva ili osobu od povjerenja te ih zamolite za pomoć i daljnje upute

"Policija još jednom apelira na građane da budu oprezni i da ne nasjedaju na ovakve pokušaje prijevara. Ne puštajte neznance u svoj dom, ne odajte im privatne podatke putem telefona i pobrinite se da o opasnostima koje vrebaju upoznate svoje roditelje, bake i djedove jer, kao što je već istaknuto, upravo su oni meta ovakvih drskih počinitelja", zaključili su iz policije.